Alex Fiumara/ Il paparazzo e lo scatto a Di Maio: “Giocava in acqua e le onde…”

Alex Fiumara, nella puntata del 9 settembre di Pomeriggio 5, racconta la verità sulle famose foto di Luigi Di Maio al mare con la fidanzata Virginia Saba. “Tra le tante accuse che ho ricevuto è che Di Maio era consapevole della mia presenza, ma non è vero perché io ero a 350 metri. Loro giocavano in acqua e quel giorno c’erano delle onde molto alte. Io non vedo nulla di male in quelle fotografie anche perché era pieno di gente e questa foto è stata strumentalizzata”, spiega il paparazzo a Barbara D’Urso che ha aggiunto come la foto faccia parte di una serie di fotografie scattata in sequenza. Fiumara, poi, conclude il suo intervento così: “Quando i bagnanti lo hanno avvisato della mia presenza, lo hanno avvisato e mi ha anche salutato”.

ALEX FIUMARA DIFENDE IL PROPRIO LAVORO E LUIGI DI MAIO

Alex Fiumara ha dovuto prendere le proprie difese e anche quelle del Ministro Luigi Di Maio, per via di quello scatto rubato in acqua che ha tanto indignato il web. A chi si fosse perso lo scatto più virale del momento, basti sapere che il fotoreporter si è limitato ad immortalare il politico italiano in compagnia della compagna Virginia Saba, mentre entrambi si trovavano in acqua. La posa assunta dai due e l’espressione di entrambi però hanno spinto i più maliziosi ad ipotizzare che fossero impegnati in giochi d’acqua di un certo tipo. Tanto è bastato per far finire Di Maio di nuovo al centro delle polemiche e tacciare Fiumara di essere un servo del potere. “Chi mi conosce sa che odio l’ipocrisia, pertanto non mi si dica ‘giornalista al servizio’ e non tollero che si insultino due persone che non stavano facendo nulla di male”, tuona il fotografo su Facebook. “La mia onestà giornalistica sta avendo come risultato l’essere timbrato come un lecca**lo al servizio, “aggiunge, “sbagliato: io i servizi li rubo, non chiedo”. Parole che servirebbero a fugare i dubbi di chi ha dato per scontato che Di Maio fosse consapevole della foto o che per lo meno fosse stato informato in seguito alla paparazzata. Clicca qui per leggere il post di Alex Fiumara

ALEX FIUMARA NELL’OCCHIO DEL CICLONE DOPO LO SCATTO A DI MAIO

Continuano ancora le invettive contro Alex Fiumara, il fotoreporter finito nel vortice delle polemiche per via di un discusso scatto al Ministro Luigi Di Maio. Il fotografo sta usando ogni piattaforma social a sua disposizione per difendere il proprio operato e anche la bontà del Ministro, che in quel momento, a suo dire, era solo protagonista di un gioco in acqua con la compagna. “Trovo assurdo e sessista che qualcuno ci speculi sopra”, ha scritto su Twitter, “devo anzi dire che per la prima volta nella vita ho trovato un politico umile e gentile. Una persona normale, come tutti noi. Quello scatto è parte di una sequenza dove giocavano in acqua. Vergognatevi a fare certe allusioni”. Oggi, mercoledì 9 settembre 2020, Alex Fiumara sarà ospite di Pomeriggio 5 proprio per parlare di quanto accaduto e svelare dei retroscena inediti su quelle foto. Intanto il web ha già espresso la sua sentenza: “Se la foto era riuscita male e poteva dare atto a fraintendimenti, allora non la dovevate diffondere”, scrive un utente, “altrimenti lei come fotografo è un po’ scarso”. Nel suo posto, Fiumara parla di una sequenza fotografica ed è facile ipotizzare che potrebbe scegliere proprio il salotto di Barbara d’Urso per mostrare gli altri scatti realizzati durante quella stessa giornata.



