Alex ha stonato a Battiti live? / Dopo la difesa di LDA, spunta un’altra verità

Dopo essersi conquistato un posto alla finale di Amici 21, Alex Wyse al secolo Alessandro Rina fa parlare di sé, non solo per il rilascio del primo album di studio, ma anche per un video circolato sui social per cui lui è stato tacciato di aver stonato all’ospitata registrata nella sessione di Battiti Live On The Road a Manfredonia. Nel video incriminato circolato in rete e diventato virale molto presto, a poche ore dalla condivisione, Alex sembra imbattersi in un problema vocale mentre sale con la voce in un acuto sulle note di Sogni al cielo, brano certificato disco d’oro da FIMI. Il video ha scatenato tra le reazioni più disparate del web: c’è chi, tra i fan dell’ex Amici 21, ha tacciato il proprietario del video di aver manomesso in qualche modo le immagini registrate del live, gridando al videoshop a difesa del cantautore ed ex pupillo di Lorella Cuccarini al talent di Maria De Filippi. Poi, è sopraggiunta la pronta difesa social per Alex da parte di Luca D’Alessio in arte LDA.

Quest’ultimo, seppur non confermando né smentendo il presunto problema vocale di Alex a Battiti live – etichettato da molti internauti come “una stecca- è intervenuto prontamente a difesa dell’ex coinquilino e collega ad Amici 21: “Facciamo una cosa, prova a cantarla tu sta canzone e poi mi dici. Alex è bravissimo e credimi io lo conosco bene e soprattutto non stona quasi mai”. Tuttavia, ora, si torna a parlare del caso Alex, dal momento che il proprietario del video incriminato fa chiarezza: “Dato che in molti utilizzano il mio video senza nessun tag per attestare che Alex Wyse non abbia steccato, faccio chiarezza. Voglio spiegare quello che è successo quella sera a Manfredonia. Mi dispiace, ma non è così come dite voi. Lui ha cantato ben quattro volte la stessa canzone e in una di queste volta è accaduto questo. Può capitare e non per questo lui non sa cantare“.

Spunta un video inedito della presunta stonatura

Nel frattempo, come ripreso da Biccy, in rete è spuntato un altro filmato dell’esibizione tanto discussa, registrato però da un’altra angolazione, quindi un video diverso in quanto ripreso da altre distanze rispetto al punto del palco in cui Alex teneva la sua esibizione. Ebbene, in questo video la tanto discussa “stonatura” non si sente, almeno non chiaramente, anche se sia nel filmato in questione che in quello della “stecca” Alex allontana il microfono dalla bocca creando un effetto di voce calante sull’acuto di Sogni al cielo.

E una domanda sorge ora spontanea: che Alex abbia avuto davvero un problema vocale? Se così fosse, comunque, non sarebbe la prima volta che un artista si imbatte in un errore sul palco.













