Alex, il live a Roma é una reunion di Amici/Assente Cosmary, Cuccarini: “Fiera di te”

Alex Wyse é ospite a Tu sì que vales: il live a Roma é una reunion di Amici 21 di Maria De Filippi

Dopo aver appassionato i telespettatori di Canale 5 partecipando ad Amici 21 di Maria De Filippi, reduce dal debutto all’Atlantico di Roma rivelatosi un evento tra ex Amici, Alex Wyse riceve un messaggio intimista da Lorella Cuccarini prima dell’ospitata prevista a Tu sì que vales.

Sulla scia della promozione in atto del nuovo album Ciò che abbiamo dentro, che segue a Non siamo soli ovvero l’album di debutto in musica per la casa discografica nata in seno ad Amici -la 21CO- Alex Wyse é annunciato tra gli ospiti in diretta a Tu sì que vales -nella puntata del 12 novembre. Ma, prima del debutto al format del sabato sera che come Amici é un prodotto Fascino facente capo a Maria De Filippi, lui riceve una dichiarazione di affetto e stima da parte dell’ex insegnante ad Amici 21, Lorella Cuccarini. Quest’ultima ha assistito al debutto live del cantautore sul palco dell’Atlantico di Roma , dove lui ha tenuto un concerto del Non siamo soli tour, lo scorso 9 novembre. “La prima volta che sono venuta qui all’Atlantico era per il primo concerto di Marco Mengoni- dichiara Lorella Cuccarini nel messaggio destinato online all’ex pupillo ad Amici 21 e cantante di Sogni al cielo -, quest’anno Marco l’ho visto allo Stadio Olimpico. Che le vibrazioni positive di questo luogo ti portino lontano. I sogni urlati al cielo questa sera sono ricaduti… Sempre fiera di te”.

Alex Wyse e i rapporti con gli ex Amici 21, Nunzio e Cosmary

E la Cuccarini non era la sola della grande macchina di Amici a presenziare al live di Alex Wyse, capitolino. Secondo le anticipazioni TV della nuova puntata domenicale di Amici 22 del 13 novembre 2022, fornite da Superguidatv e Amici news, testimoniando l’esperienza del concerto di Alex condiviso con altri volti di Amici, in studio al talent Raimondo Todaro manda i saluti all’allievo del talent Mattia Zenzola, destinati a quest’ultimo dall’ex compagno di studio ad Amici 21, Christian Stefanelli.

I grandi assenti al live di Alex Wyse? A quanto pare, secondo quanto si apprende nel web sarebbero l’amico storico (forse ex amico) Nunzio Stancampiano e la fidanzata ai tempi di Amici (ex fidanzata), Cosmary Fasanelli. Mentre quest’ultima segue ancora via Instagram Alex Wyse, a differenza di Nunzio, che dopo un periodo di follow, in replica al mancato segui del cantante ha defollowato quest’ultimo, il cantante non ricambia da tempo il segui alla nuova coppia di fidanzati. Questo, reduce da una rottura inaspettata con la ballerina modern e l’ufficializzazione della lovestory di lei con colui che é passato alla storia del gossip come il “terzo incomodo”, Nunzio.

Al di là del “triangolo“, molti, tra i fan di Amici 21, ora destinano via social messaggi di elogi ad Alex, per il debutto sul palco dell’Atlantico così come per l’ospitata TV prevista a Tu sì que vales.

è stato quando ho sentito le persone urlare ‘alex’ che ho realizzato, quando ho visto l’atlantico illuminarsi che ho capito che finalmente, dopo tanti anni, ce l’hai fatta e non sono riuscita a non scoppiare a piangere per quanto orgogliosa sono di te ❤️‍🩹 #alexwyse pic.twitter.com/Zv32QWigbK — vale x alex wyse ♡ -4 | -11 (@_louxxsunshine_) November 10, 2022













