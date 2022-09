Alex Nuccetelli bacchetta Totti: “Ascolti meno i legali!”/ “L’amante di Ilary? So a chi lui si riferisce ma…”

ALEX NUCCETELLI: “L’AMANTE DI ILARY? SO A CHI FA RIFERIMENTO TOTTI MA…”

Alex Nuccetelli, amico da una vita di Francesco Totti, è stato ospite oggi negli studi de I Fatti Vostri per parlare della vicenda della separazione con Ilary Blasi, il gossip dell’estate. Negli scorsi giorni il Pupone ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha fatto riferimento ad un presunto uomo con cui la conduttrice de L’Isola dei famosi l’avrebbe tradito, un personaggio che lo stesso ex capitano romanista non avrebbe mai immaginato. A riguardo Alex Nuccetelli ha spiegato: “Io conosco questa persona a cui fa riferimento Totti, ma non credo siano questi i motivi per cui una coppia finisce, ci saranno altre cose sicuramente”.

Quindi l’amico dell’ex calciatore ha aggiunto: “20 anni ragazzi, forse negli anni ’50 e ’60 una coppia resisteva così tanto, soprattutto quando ci sono meno tentazioni e meno luci addosso. Sono ragazzi appetibili per chiunque e la noia a volte ci invade, ma penso che il loro sia un risultato eccellente. Ma comunque sti ragazzi – precisa – non hanno commesso niente di male stanno passando un periodo difficile come molte altre coppie”.

ALEX NUCCETELLI: “TOTTI? NON MI SENTO DI DARE LA COLPA A ILARY BLASI”

Secondo Alex Nuccetelli servirebbe che i due ragionino di più con la propria testa, senza ascoltare troppo gli avvocati: “Bisognerebbe ragionare di più in questo momento e ascoltare forse un po’ meno i professionisti che vi sono attorno. Gli avvocati vorranno che si finisca in modo consensuale? Io faccio un appello con il cuore essendo stato colui che li ha tenuti a battesimo, io li ho fatti conoscere. Non mi sento di dare la colpa ad Ilary Blasi – ha continuato – e questo intento da parte di Francesco Totti non esiste. C’è una voglia e un desiderio di andare avanti senza attriti e magari un giorno vederli insieme in vacanza. Siamo passati dalla famiglia Bredford alla guerra dei Roses”.

Poi Nuccetelli ha aggiunto e concluso: “Anche i consigli degli avvocati andrebbero presi con le dovute misure – ribadendo – la posta in gioco? Sembra un discorso economico, ma a Francesco questa unione non l’ha aiutato a livello economico. Ha avuto bellissimi figli, una mamma favolosa, mi ha sempre parlato di una moglie stupenda, e in questo momento bisognerebbe essere un po’ più umili, ricordarsi le origini e andare avanti”.











