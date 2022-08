Alex Nuccetelli, “Francesco Totti parlerà a breve”/ La confessione a Roberto Alessi:”Successo qualcosa che..”

Francesco Totti, la verità dell’amico Alex Nuccetelli: “Per lui la famiglia è tutto”

Sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si sono spese molte parole, tra rumors e indiscrezioni, compresi gli ultimi avvistamenti, ad opera di Chi, dell’ex Capitano sotto casa della presunta nuova fiamma Noemi Bocchi. Ad intervenire questa volta è Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti e grande amico di Totti. Confidandosi con Roberto Alessi per Novella 2000, Nuccetelli ha rivelato qualche retroscena sulla rottura nella coppia, cercando di prendere le difese dell’amico.

“Per Francesco la famiglia è tutto, non si sarebbe mai allontanato se non fosse successo qualcosa di grave“, spiega, rivelando di non essere a conoscenza del reale motivo che ha spinto la coppia a dirsi addio: “Non so qual è il motivo specifico, ma sicuramente un uomo attaccato alla famiglia come lui avrà i suoi motivi“.

Francesco Totti “parlerà a breve“: la confessione a Roberto Alessi

Mentre continuano a rincorrersi retroscena e indiscrezioni sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, i diretti interessati ancora non hanno rivelato nulla di ufficiale. L’ex Capitano della Roma ha trascorso le vacanze da solo a Sabaudia e, nei pressi di San Felice Circeo, ha proseguito la sua relazione con Noemi Bocchi cercando di passare inosservato. Ilary Blasi ha invece preferito vacanze itineranti, da Cortina alle Marche, sino al recente viaggio in Croazia in compagnia della figlia Isabel.

Nessuno dei due ha ancora parlato ma, se da un lato si vocifera che la Blasi possa intervenire sulla questione nel salotto di Verissimo a partire da settembre, anche l’ex calciatore vorrebbe rompere il silenzio. Lo rivela Alex Nuccetelli, sempre ai microfoni di Roberto Alessi per Novella 2000: “Quello che so è che Francesco assolutamente parlerà a breve, è successo qualcosa un anno e mezzo fa che gli ha dato molto fastidio, e dopo quel fatto da tempo considerava il rapporto con Ilary ormai tramontato“.

