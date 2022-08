Francesco Totti e Noemi Bocchi di nuovo insieme/ L’ex Capitano avvistato sotto casa di lei, lo scoop di Chi

Francesco Totti e Noemi Bocchi: nuovi avvistamenti sotto casa di lei

La calda estate 2022 segnata dalla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi regala nuovi colpi di scena sulla chiacchierata vicenda. È ormai assodato che l’ex capitano della Roma abbia ritrovato il sorriso al fianco della nuova fiamma Noemi Bocchi, tra avvistamenti e paparazzate poi finite sui giornali. L’ennesima prova dell’estate d’amore che i due stanno vivendo arriva, ancora una volta, dal settimanale Chi, nell’edizione in edicola da domani, mercoledì 24 agosto.

Ilary Blasi tradisce Totti con Cristiano Iovino?/ Con Francesco "rapporto esausto" da tempo

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, come riportato anche da Gossip e Tv, ha infatti pubblicato alcuni scatti che vedono Francesco Totti sotto casa di Noemi Bocchi. Non la residenza romana, ma quella che la ragazza ha affittato a San Felice Circeo, a pochi chilometri da Sabaudia. Come si apprende dalla rivista, Francesco Totti è stato pizzicato nel parcheggio sotto casa di lei mentre esce dalla macchina di un suo amico, attorno alle 22.30 dello scorso 19 agosto. Le immagini confermano: il punto in cui l’amico ha parcheggiato è lo stesso in cui la Bocchi aveva parcheggiato pochi giorni prima.

Ilary Blasi parte per la Croazia, chi c'è con lei?/ Gli scatti sui social...

Francesco Totti e Noemi Bocchi: vacanze separate ma sempre più vicini

Prosegue dunque la frequentazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, che stanno cercando di mantenere segreta la loro relazione sebbene ormai sia sulla bocca di tutti. Le immagini del settimanale Chi sono la conferma che i due, lontani, proprio non vogliono stare. Per depistare i paparazzi e non creare sospetti, hanno già dovuto rinunciare alle vacanze insieme, rimanendo sempre nei pressi di Sabaudia ma in momenti e luoghi differenti.

Noemi Bocchi ha addirittura rinunciato alle vacanze in Sardegna per rimanere nei pressi del Circeo e trascorrere l’estate al fianco dell’ex Capitano della Roma. Un segnale forte, che dimostra tutta l’intenzione da parte sua di voler proseguire la frequentazione accanto a Totti. La relazione al momento non è stata ancora ufficializzata: l’ex Capitano preferirebbe infatti aspettare che la situazione legata al divorzio con Ilary Blasi si sia conclusa per poter poi aprire definitivamente un nuovo capitolo della sua vita. Non più nel silenzio assoluto, ma uscendo allo scoperto con Noemi Bocchi.

Totti e Noemi, "gli incontri ci sono e sono protetti"/ Nuove rivelazioni: "Lui non replica al gossip perché…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA