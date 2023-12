Alex Nuccetelli: “Totti? Non ha vizi ma gli piacciono le donne”/ “Non è vero che i Rolex sono regali a Ilary”

Alex Nuccetelli: “Totti nel documentario viene descritto in modo diverso”

Alex Nuccetelli, amico fraterno di Francesco Totti, è tornato a parlare del documentario Unica di Ilary Blasi. Il p.r. romano ha voluto, ancora una volta, difendere il calciatore ai microfoni del programma Turchesando: “Francesco nel documentario viene dipinto in un modo diverso da quello che è in realtà, perchè in questo documentario non viene mai citato il bene che Francesco ha fatto a questa famiglia, oggi credo che il suo patrimonio si sia diviso diviso nonostante avesse fatto un matrimonio in separazione dei beni“.

E ancora: “Non è un documentario oggettivo perchè parla la mamma, la sorella, l’amica del cuore che va in giro con lei a fare shopping. Secondo me deve avere una linea più obiettiva il documentario“. Nuccetelli ha poi rivelato: “In questi giorni ho sentito Francesco per un altrettanto documentario che mi è stato proposto di fare con un autore forte e ti posso dire che i fatti oggettivi da documentare sarebbero molti di più. Però lui mi ha detto che non vuole più parlarne perchè mi ha detto “ho detto mezza cosa sui Rolex e mi ha crocifisso”. Non è vero che quelli sono dei regali a Ilary perchè io ne ho 5 che sono un poverello e lui ne può mai avere uno solo? Tu mi porti via gli orologi tutto a posto, io ti nascondo in casa le borse ed è tutta colpa mia?”

Alex Nuccetelli difende Totti da Ilary Blasi: “Non voleva bloccare la sua carriera”

Alex Nuccetelli, ai microfoni di Turchesando, ha svelato quanto abbia pesato per Francesco Totti il famoso caffè di cui Ilary Blasi parla in Unica: “Io penso che abbia sofferto, ma posso assicurarti che anche Francesco ha vissuto la stessa cosa quando è uscita la storia del caffè. C’è anche un pizzico di presunzione in lui, noi tutti comuni mortali siamo stati traditi e umiliati, ma per lui che è il re di Roma…” dichiara.

E ancora: “Se Francesco voleva bloccare la carriera di Ilary l’avrebbe fatto dall’inizio, lui non ha mai voluto farlo e non ha mai voluto credere al fatto che lei potesse avere un altro. Un giorno per curiosità ha preso il suo telefono, a me non ha mai detto precisamente ciò che ci ha trovato, anche perchè sono stato un po’ estromesso dalla loro ultima casa.” Alex Nuccetelli ha poi concluso: “Posso dirti che inizialmente Ilary non fosse tanto trasportata da Francesco fisicamente, ma lui anche nelle fasi finali del rapporto con Ilary era aitante… non ha vizi, è sempre stato salutista, ma gli piacciono le donne“.

