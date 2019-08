ALEX PALMIERI COME BRITNEY SPEARS/ Video, non sa dove sta suonando: “Dove siamo?”

Prosegue a gonfie vele il “Reset tour” di Alex Palmieri, il cantante ed ex corteggiatore di Uomini e Donne che nella città di Praga ha fatto una gaffe come è successo tempo fa alla regina del pop Britney Spears. Il cantante, impegnato sul palco del suo spettacolo a Praga, ha dimenticato per un attimo dove si trovasse e, avvicinandosi al pubblico per salutarlo, ha chiesto ad una delle ballerine “Dov’è che siamo qui?”. Niente di strano, se pensiamo che in passato una cosa del genere è successa a Britney Spears; un momento che il cantante ha anche pubblicato e condiviso su Instagram il momento ironizzando con il suo pubblico on tanto di didascalia: “È stato sul palco di Praga che ho capito di aver bisogno di una vacanza. E anche che sono biondissima”.”

Alex Palmieri: “una cotta per un ragazzo mi ha spinto a fare coming out”

Alex Palmieri è orgogliosamente gay. Durante la promozione legata al suo ultimo disco “Reset” il cantante ha parlato nel salotto di Storie Italiane di Eleonora Daniele raccontando come e quando ha deciso di fare coming out con la famiglia: “con i miei genitori ho parlato del mio orientamento più di 10 anni fa: ho preso una cotta per un ragazzo e questo mi ha spinto a voler tirare fuori quello che avevo dentro. E’ stata tosta: mio padre mi ha subito accolto, mia madre ci ha messo un po’ più di tempo. Ora abbiamo un rapporto bellissimo, il mio compagno ora viene ogni domenica a pranzo a casa nostra” . L’orientamento sessuale è da sempre un punto fermo nella carriera del cantautore electro pop che nelle sue canzoni ha parlato anche di bullismo. In particolare nel brano “If That Was You”, terzo singolo estratto dal disco Reset che ha raccontato così: “da piccolo mi hanno bullizzato, mi hanno messo la testa sotto l’acqua e mi deridevano perchè anziché giocare a calcio ballavo e cantavo”.

Alex Palmieri: “Uomini e Donne non poteva funzionare per me”

Alex Palmieri in passato ha partecipato al programma di Uomini e Donne come ex corteggiatore di Claudio Sona, primo tronista gay del programma. Il cantante, in occasione di un’intervista concessa a BlastingNews ha raccontato come è stata quell’esperienza: “quell’ambiente poteva realmente funzionare per me perché non sono uno che si lascia andare facilmente in una relazione, figuriamoci davanti ad un pubblico, alle telecamere e in un contesto nel quale il tempo di conoscere un ragazzo è totalmente limitato”. Nonostante tutto però Alex ci ha voluto ugualmente provare e guardandosi alle spalle dice: “tutto sommato è stato anche divertente”. Non solo, il ragazzo ha parole di grande stima per la padrona di casa: “rispetto troppo il lavoro di Maria De Filippi, l’impegno che ci ha messo nel voler sdoganare la realtà LGBT sulla tv nazionale per farle questo”.

