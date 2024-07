Alex Petri e Vittoria Bricarello fidanzati per finta a Temptation Island 2024?/ Spunta l’indiscrezione choc

Alex Petri e Vittoria Bricarello: coppia finta a Temptation Island 2024?

Alex Petri e Vittoria Bricarello formano una delle tante coppie protagoniste di Temptation Island 2024 e, nel corso della seconda puntata, hanno fatto conoscere meglio la loro storia ai telespettatori di canale 5. Vittoria e Ales sono fidanzati da un anno e nove mesi e a decidere di partecipare al programma è stata lei perché è convinta che il fidanzato, in realtà, non sia innamorato di lei. Nel corso della seconda puntata di Temptation Island 2024 che è stata dedicata anche alla confessione choc di Matteo, il fidanzato di Siria, Vittoria ha scoperto cose che non sapeva. “Lei non mi mette al primo posto, non mi chiama, non mi mette al primo posto. Lei non va a genio a nessuno dei miei amici e viceversa. I miei amici, se lei c’è, non vengono. Lei si pone male. Non andrei a convivere con lei perché non la vedo pronta. Ritiene sempre che i suoi problemi siano di serie A e i miei di seria B”, ha raccontato Alex lasciando senza parole la fidanzata.

“Siamo venuti qua perché mi aveva detto che mi avrebbe dato delle dimostrazioni, non perché aveva da recriminarmi delle cose. Le cose che ha detto in questo video non me le aveva mai dette”, è stata la replica di Vittoria che, poi, durante il primo falò, ha visto il fidanzato molto vicino alla single Nicole non nascondendo la delusione. Al termine della puntata di Temptation Island 2024, tuttavia, su Vittoria e Alex, Alessandro Rosica ha pubblicato un’indiscrezione secondo cui i due, in realtà, non sarebbero fidanzati.

La segnalazione su Alex e Vittoria di Temptation Island 2024

Per partecipare a Temptation Island 2024, bisogna essere fidanzati o conviventi e non avere figli e, così, Alex e Vittoria sono riusciti a superare le varie selezioni avendo una storia che dura da quasi due anni. Tuttavia, stando ad un’indiscrezione riportata da Alessandro Rosica tra le storie del suo profilo Instagram, pare che i due non abbiano una storia fissa come invece hanno raccontato.

“Coppia totalmente fake, lui si vedeva con altre tre ragazze compresa lei” – scrive Rosica che poi aggiunge – “Aveva fatto iscrizione a Temptation Island e quando è stata chiamata ha contattato Alex e si sono messi d’accordo”, conclude l’esperto di gossip.

