Matteo Vitali, rivelazioni choc a Temptation Island 2024: “Bullizzato da piccolo”/ “Mi picchiavano e…”

Matteo Vitali e la confessione sul bullismo subito: choc a Temptation Island 2024

Matteo Vitali, nel corso della seconda puntata di Temptation Island 2024, si è lasciato andare ad una confessione choc riguardante il proprio passato dopo aver visto una serie di filmati riguardanti la fidanzata Siria. Quest’ultima che, nell’ultimo periodo è cambiato totalmente perdendo tantissimi chili e sentendosi finalmente in pace con il proprio corpo, ha ammesso di avere dubbi sulla sua relazione. “Non sono sicura di provare quello che provavo prima, non mi sono mai vissuta la mia vita, avevo vergogna, non andavo a ballare, non mi compravo nemmeno i vestitini, non l’ho mai fatto, quindi dico fammelo fare, per lui ora sono troppo magra”, ha raccontato Siria lamentando anche una serie di mancanze da parte del fidanzato come il non condividere con lei la cena e non cercare mai un contatto fisico.

Al falò con Filippo Bisciglia e gli altri fidanzati, poi, Matteo ha visto la fidanzata Siria in atteggiamenti amichevoli con un tentatore lasciandosi andare a balli e giochi in piscina. Una situazione che ha scosso profondamente Matteo che, di fronte all’accusa della fidanzata di essere troppo chiuso e distaccato, ha svelato un retroscena del suo passato.

Matteo Vitali: “Mi picchiavano perché ero troppo dolce”

Stanco di essere accusato dalla fidanzata Siria di essere chiuso e poco dolce e romantico, Matteo Vitali ha deciso di aprirsi e svelare il motivo per cui, ad un certo punto della sua vita, si è chiuso totalmente cambiando il proprio approccio con le persone. “Che dire, è giusto che lei si diverta. Il motivo per cui sono così, chiuso, ero dolce da piccolo, con mia mamma, poi ho subito bullismo, mi picchiavano, con la mia ex, che mi ha lasciato perché ero troppo dolce. Lei non ha mai detto niente”, la confessione di Matteo che ha spiazzato tutti.

“Mi sento davvero me stesso adesso, sono pronto a fare di tutto per riconquistarla”, ha aggiunto Matteo ribadendo di non voler perdere la fidanzata e di voler fare di tutto per darle tutto ciò che desidera.











