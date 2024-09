Alex Sartirana: chi è il tentatore di Temptation Island 2024 settembre

Il viaggio nei sentimenti delle coppie di Temptation Island 2024 settembre che torna in onda oggi, martedì 24 settembre, è ormai entrato nel vivo. Le fidanzate e i fidanzati continuano a divertirsi nei rispettivi villaggi avvicinandosi sempre di più ai single e alle single. Nel corso della scorsa puntata, Millie, fidanzata con Mirko, ha parlato della sua storia d’amore avvicinandosi sempre di più ad Alex Sartirana, 33enne di Milano.

Il tentatore lavora nell’ambito dell’amministrazione nella carrozzeria di famiglia e, a differenza di tanti altri, non ama i social pubblicando davvero pochissimo. Ama, invece, lo sport e in passato ha praticato pugilato, calcio, sci, pallavolo e nuoto a livello agonistico. Alex, rimasto in disparte durante la prima puntata, nel precedente appuntamento si è messo in luce avvicinandosi a Millie che caratterialmente, è una ragazza molto estroversa e amante del divertimento.

Mille e Alex Sartirana: nuovi video per Mirko a Temptation Island 2024 settembre?

Durante la scorsa puntata di Temptation Island 2024 settembre, Mirko è rimasto deluso dalle parole di Millie che ha ammesso di non sentirsi totalmente se stessa nella relazione. “Si lamenta che do troppa confidenza agli altri” – ha detto – “La cosa che ci salva è che c’è sintonia a letto e io ho paura di restare single.”, ha aggiunto lasciando senza parole Mirko.

“Menomale che mi doveva dimostrare che potevo fidarmi di lei che dovevo darle fiducia. Vedi che faccio bene a tenerla chiusa in casa” ha commentato Mirko. Nel villaggio delle fidanzate, Millie si sta divertendo non risparmiando apprezzamenti nei confronti dei tentatori tra cui spicca la presenza di Alex Sartirana. “Quando un ragazzo mi piace mi blocco” ha dichiarato Millie che, pur essendo molto estroversa, si blocca quando si avvicina ad un ragazzo per il quale prova un evidente interesse come ha ammesso lei stessa.

