Alex Wyse di Amici indossa la gonna sul palco: è polemica!/ Lui sbotta: “Combatterò per la mia libertà”

Alex Wyse di Amici 21 nel mirino delle critiche per il suo look con la gonna

Alex Wyse è stato uno dei concorrenti più apprezzati di Amici 21, arrivato in finale con Luigi Strangis che ha poi vinto quell’edizione. Il cantante, che continua a fare musica ed esibirsi in tutta Italia, è recentemente finito nel mirino delle critiche per un look sfoggiato in una delle sue performance. Nell’outfit in questione (trovate il video alla fine dell’articolo), Alex indossa una camicetta abbinata ad una gonna lunga. Un look che ha fatto storcere il naso ad alcuni utenti del web, che hanno accusato il cantante di voler solo attirare l’attenzione.

Amici 2024, Marisol Castellanos e Petit stanno ancora insieme?/ La ballerina: “Prima era stressante…”

Per altri, il look di Alex sarebbe di cattivo gusto o, ancora, inadatto perché ‘poco maschile’. Fatto sta che il look del cantante ex di Amici ha fatto il giro del web, portando il diretto interessato a rompere il silenzio e rispondere alle numerose critiche ricevute.

La risposta di Alex Wyse alle critiche: “Quanta povertà intellettuale!”

“Combatterò sempre per la mia libertà, – ha esordito allora Alex Wyse sui social, rispondendo alle critiche ricevute – che in realtà immagino sia anche la vostra pur avendo la voglia di commentare così… io so accettarvi tranquillamente nella mia vita, vorrei soltanto farvi notare quanta povertà intellettuale esiste, e quanto si possa costringere una persona a rimanere in un concetto di libertà dettato da regole Vostre per paura di un Vostro giudizio.” ha tuonato il cantante.

Petit dopo Amici 2024 "Ecco cosa mi dicevano Rudy Zerbi e Maria De Filippi"/ "Successo? Vivo tranquillamente"

L’ex di Amici, che ha accolto anche molti consensi col suo look e con le sue parole, ha quindi concluso così il suo sfogo: “Voi persone siate forti sentitevi liberi di comunicare ed essere ciò e chi ritenete di essere, inseguite i vostri sogni e combattete l’ignoranza. Ricordo bene quando il rosa era solo femminile o gli orecchini venivano disprezzati, possiamo andare molto oltre, nessuno può porci confini se non noi.”













© RIPRODUZIONE RISERVATA