Alexander Zverev è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni?/ Possibile flirt: “Diversi indizi lo fanno pensare”

Chiara Ferragni, il nuovo fidanzato è il tennista Alexander Zverev?

Se la storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni è ormai chiusa, le due star del web continuano a rimanere sotto i riflettori. In particolare, il pubblico si chiede ora se ci sia già un nuovo fidanzato nella vita di Chiara Ferragni, o se comunque l’imprenditrice abbia un flirt in corso, così come il suo ormai ex marito. In queste settimane molti volti noti sono stati associati all’imprenditrice: prima si è parlato di un presunto flirt con Tony Effe, poi si è fatto riferimento ad un passato con Achille Lauro. A distanza di qualche tempo, ecco spuntare un nuovo nome.

Il nuovo fidanzato/flirt di Chiara Ferragni non sarebbe un cantante, bensì un tennista. Stando a quanto rivela Dillinger News, il sito di Fabrizio Corona, l’influencer avrebbe una storia con il tennista e fresco vincitore degli Internazionali di tennis di Roma: Alexander Zverev.

Gli indizi che farebbero pensare ad un flirt tra Chiara Ferragni e Alexander Zverev

“E se la presunta nuova fiamma di Fedez è Ludovica di Gresy, adesso possiamo comunicarvi in esclusiva che Chiara Ferragni potrebbe aver un flirt con Alexander Zverev, il tennista numero 4 del mondo. E non lo diciamo per fare hype, ci sono diversi indizi ce lo fanno pensare…”, si legge sul sito, che spiega poi cos’è che ci porta a far credere ad un possibile flirt tra i due.

In primis, da pochi giorni Chiara Ferragni e il presunto nuovo fidanzato Alexander Zverev avrebbero iniziato a seguirsi su Instagram. Inoltre, in una storia pubblicata sul proprio profilo social, Chiara l’avrebbe si è fatta vedere sulla terrazza dello stesso hotel di Roma in cui hanno alloggiato i tennisti durante il torneo Atp, Zverev compreso. I due, insomma, erano lì nello stesso momento. E non è tutto: Chiara ha anche preso parte alla finale del torneo in cui Zverev ha trionfato. Che stia dunque nascendo una nuova coppia?













