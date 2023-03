Alexei Yashin e Ron Greschner, ex di Carol Alt/ “Ho amato solo 2 uomini: Senna e….”

RON GRESCHNER E ALEXEI YASHIN, EX DI CAROL ALT

Chi sono Ron Greschner e Alexei Yashin, rispettivamente ex marito e compagno di Carol Alt? Questo pomeriggio, nel salotto televisivo di “Verissimo”, farà parte del solito, ricco parterre di ospiti del talk show di Canale 5 anche la62enne attrice ed ex super top model che peraltro ha da sempre un rapporto privilegiato con l’Italia grazie ai fratelli Vanzini e al grande schermo. Ma, in attesa di scoprire cosa racconterà una delle icone di moda e bellezza degli Anni Ottanta alla padrona di casa, Silvia Toffanin, scopriamo intanto qualcosa in più sulla sua vita privata e sentimentale, mentre in un altro articolo oggi raccontiamo della sua relazione segreta con Ayrton Senna e del suo tragico finale.

Politico nigeriano condannato per traffico di organi/ Uk, comprò rene a figlia malata

Carol Alt ha indubbiamente avuto nella sua vita una predilezione per gli uomini di sport, tanto è vero che se della relazione segreta col pilota di Formula 1, Ayrton Senna, diciamo a parte, due dei più importanti partner avuti vengono dal mondo dell’hockey su ghiaccio, poco conosciuto alle nostre latitudini ma una vera e propria istituzione oltre oceano grazie alla NHL. Infatti la modella e attrice statunitense convolò a giuste nozze per la prima volta nel 1983, a soli 23 anni, portata all’altare da Ron Greschner: vera e propria leggenda dei New York Rangers, di cui è uno degli atleti più amati ‘all time’, il classe 1954 di origini canadesi (è nato a Goodsoil, nel Saskatchewan) fu tuttavia il marito della Alt per diversi anni anche se le cose tra loro non andarono benissimo tanto è vero che prima del divorzio il cuore della modella già batteva per un altro…

Uganda, fino a 10 anni di carcere per omosessuali/ "Cercano di imporre loro pratiche"

CAROL ALT, “ORA SINGLE E FELICE. AYRTON E ALEXEI? DUE STORIE DIVERSE MA…”

Infatti Carol Alt conobbe Ayrton Senna nei primi Anni Novanta, quando il pilota era impegnato sentimentalmente con una modella sua connazionale e lei era ancora sposata a Greschner: come rivelato in seguito, la top model decise di divorziare dal giocatore di hockey proprio a seguito della morte di Ayrton (l’ufficialità arriverà solo nel 1996) e tra i due non finirà bene; anzi tempo dopo, nel 2008, la Alt citò in tribunale proprio l’ex marito per via di una diatriba legata ad alcuni investimenti che avevano fatto assieme durante il loro matrimonio. Se tra le altre relazioni di Carol si ricorda quella col collega Warren Beatty, a fare notizia fu anche la storia con un’altra stella dell’hockey su ghiaccio, ovvero Alexei Yashin, di ben 13anni più giovane di lei.

Navi Nato contro scafisti nel Mediterraneo/ Stoltenberg: “migranti, sostegno alla Ue”

Lo sportivo di origini russe, oggi 49enne e inserito tra le leggende di questo sport dalla Federazione Internazionale di Hockey, è stato uno degli amori più importanti per Carol Alt, come la stessa ha avuto modo di raccontare e anche se oggi la loro storia pare faccia oramai parte del passato. “Adesso sono single, ma una single molto felice” aveva rivelato tempo dopo: “Quando il mio stato d’animo cambierà, cercherò un amore. Ma ho avuto tante storie nella vita e ora sono pronta per una pausa…”. Tuttavia, in una bella intervista che la Alt aveva concesso al ‘Corriere’, dicendo di apprezzare di Alexei il suo fisico straordinario da atleta e poi ammettendo di aver amato davvero solo due volte nella vita: “Di Ayrton e del mio compagno Alexei, due storie molto differenti ma fatte entrambe di passione…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA