Alfiero Alfieri morto a 78 anni/ Addio al sacerdote di “Viaggi di nozze”

Lutto nel mondo del cinema: è morto l’attore Alfiero Alfieri. Aveva 78 anni, ed è spirato presso l’ospedale policlinico Gemelli di Roma, come pubblicato nelle ultime ore dai principali quotidiani online. Attore dialettale romano, fu un allievo di Aldo Fabrizi e spalla del grande Carlo Verdone; Alfieri viene infatti ricordato per la sua geniale interpretazione del sacerdote nella pellicola cult degli anni ’90 “Viaggi di nozze” (1995) e poi anche in “Grande grosso e Verdone” (2008). Nato a Roma, classe 1942, iniziò a lavorare fin da giovanissimo, visto che già da ragazzino, all’età di 15 anni, faceva lo showman e l’imitatore in alcune compagnie teatrali fra cui, come ricorda Il Corriere della Sera, quelle dei Fratelli De Vico e di Cecè Doria. Dopo un inizio di carriera in Italia, emigrò negli Stati Uniti, in Alabama, per fare cabaret fra i militari, per poi rientrare nel Belpaese negli anni ’70, presentandosi al cospetto di Checco Durante.

ALFIERO ALFIERI MORTO A 78 ANNI

Dal noto attore e poeta romano ottenne un posto da suggeritore, quindi divenne un attore e la sua carriera prese definitivamente il largo. Alfiero Alfieri riuscì infatti a mettere assieme una ditta teatrale con Enzo Liberti, per poi “camminare” con i propri piedi ed esibirsi nei principali teatri della capitale, a cominciare dal Rossini. Fra i suoi spettacoli, famosi in particolare il classico “Il malato immaginario”, rivisto alla romanesca, o anche la sua personale e riuscita interpretazione de “Il Marchese del Grillo”, noto film di Alberto Sordi di inizio anni ’80. In una recente intervista parlava così di se stesso e del papà: “Mio padre Attilio, ispettore della Coca Cola, era impegnato col lavoro e con me che da bambino-artista gli davo già dei pensieri…”. Alfiero Alfieri era sposato con Lina Greco, e i due avevano tre figli, Eleonora, Monica e Andrea.

