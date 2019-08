Tomaso Cavanna morto a 45 anni/ Genio degli eventi, Jova Beach Party ultima sfida

Lutto nel mondo della musica italiana: all’età di 45 anni è morto Tomaso Cavanna. Si tratta di un imprenditore e creativo molto noto nell’ambiente, in quanto autore di numerosi eventi musicali di assoluto livello. Originario di Venezia, insignito del premio “best event award” nel 2017, si è spento dopo una lunga malattia. Come ricordano i colleghi di VeneziaToday.it, Cavanna ha iniziato la sua carriera nel mondo della discografia (prima per Universal e poi in Sony Music), per poi iniziare a creare una serie di eventi di rilievo, come il primo vertical stage d’Italia. Successivamente ha dato vita a numerosi concerti, come ad esempio quello dei Kasabian e dei Subsonica in piazza Duomo a Milano, spettacoli a cui hanno partecipato migliaia di persone da tutta Italia. Fra le creazioni partorite dalle mente geniale di Tomaso Cavanna, anche alcuni dei festival musicali estivi più riusciti, come ad esempio il Market Sound a Milano, che ogni anno attira artisti di livello assoluto e decisamente trasversali, nonché il Radio City.

TOMASO CAVANNA MORTO A 45 ANNI

L’ultima grande sfida decisamente riuscita è stata la creazione di brand entertainment per il Jova Beach Party, il tour sulle spiagge di Jovanotti, unico nel suo genere e spettacolo di assoluto livello nonostante qualche piccolo intoppo. «La mia famiglia mi ha cresciuto con la musica sempre accesa – raccontava recentemente Tomaso Cavanna durante un’intervista – e mi ha trasmesso questa enorme passione che ho potuto trasformare in parte integrante del mio lavoro realizzando il mio sogno di produrre eventi per spettacolarizzare i brand grazie alla contaminazione di musica, arte e cultura». Questa la nota di Worldwide Shows Corporation “WSC si stringe al dolore della madre Laura, della compagna Edy, dello zio Marco e dell’intera famiglia. Mancheranno il suo talento, la sua energia e il suo sorriso”.

