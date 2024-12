Mariavittoria Minghetti e il rapporto con Alfonso D’Apice: “Mi ha messo in confusione…“

Al Grande Fratello 2024 si torna a parlare del nuovo triangolo amoroso che vede coinvolti Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi e Alfonso D’Apice. La ragazza, dopo aver trascorso alcuni giorni in Tugurio assieme ad Alfonso, ha instaurato con lui un rapporto sempre più complice e al contempo si è distaccata dall’idraulico. Come da lei raccontato, a mandarla in confusione e mettere in bilico i suoi sentimenti è stata proprio la convivenza a strettissimo contatto con l’ex fidanzato di Federica: “Stare 10 giorni in Tugurio con Alfonso e creare un determinato tipo di rapporto mi ha messo in confusione“.

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti choc al GF: "Abbiamo fatto l'amore"/ Segreto svelato in diretta!

Dopo una clip che ha ripercorso il sempre più evidente feeling tra Mariavittoria e Alfonso, Tommaso commenta l’allontanamento dalla coinquilina: “In questi ultimi giorni mi sono messo al primo posto, i sentimenti li ho messi in secondo piano. Io non devo essere una scelta tra due persone. Alfonso è una persona d’oro, meravigliosa, e non farò nulla se loro volessero fare qualcosa“.

Grande Fratello 2024, 17a puntata/ Diretta e eliminato: il triangolo tra Mariavittoria, Tommaso e Alfonso

Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice: “In Tugurio eravamo molto vicini“

Al centro del dibattito restano i sentimenti di Mariavittoria Minghetti, sempre più confusa nella Casa del Grande Fratello 2024. La dottoressa conferma che la convivenza in Tugurio è stata determinante per approfondire la conoscenza con Alfonso D’Apice, ma non sapeva se sarebbe potuta continuare anche nei giorni successivi il ritorno nella Casa: “È solo una questione di Tugurio. Eravamo sì molto vicini, mi sono avvicinata molto ad Alfonso, ma non so se questo rapporto così intenso si sarebbe verificato anche in Casa“.

Perché Yulia Bruschi ha lasciato la Casa del Grande Fratello 2024?/ C'entrerebbe l'ex fidanzato Simone Costa

Infine, aggiunge: “Il rapporto con Alfonso mi ha destabilizzato, quello che posso dire è quanto ho parlato di Tommaso in questi giorni e quanto mi è mancato. Tommaso ha deciso di fare un passo indietro perché non andavamo, ci stavamo rovinando a vicenda, inutile ingarbugliarsi“.