Al Grande Fratello si accende un confronto a tre tra Alfonso D’Apice, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti nella puntata di questa sera. L’ex Temptation Island negli ultimi giorni ha rivolto loro alcune critiche, sostenendo che la ragazza si limiti troppo al fianco del fidanzato e che lui sia invece sempre più isolato dal gruppo per stare con lei. Alfonso ha anche accusato la coppia di essere dei giocatori, avendo da entrambi ricevuto una nomination e convinto dunque che si siano organizzati contro di lui.

Mariavittoria però smentisce: “Aveva fatto il ragionamento che ci fossimo organizzati per nominarlo, cosa non vera. Gli ho detto ‘mi fai paura’ nel senso ‘ti sei fatto tutto questo ragionamento mentale’“. La coppia non sa per quale motivo Alfonso abbia questo comportamento e, pensando all’avvicinamento avuto con lui diverso tempo fa, la dottoressa ammette: “Io non credo che rosichi“. Dello stesso avviso Tommaso: “Spero non rosichi per il rapporto con Mariavittoria, ma non credo, anche perché lui non ha mai detto nulla su quello che pensa di me e Mariavittoria né lui è mai venuto a parlarmene“.

Alfonso D’Apice: “Tommaso lo rinominerò, all’improvviso si è allontanato“

Alfonso D’Apice spiega così perché si sia distaccato soprattutto da Tommaso Franchi al Grande Fratello: “Io tante volte ho parlato con loro, poi da Tommaso ho visto una chiusura. All’inizio, quando c’era questa diatriba tra noi due, Tommy era molto vicino a me e aveva fatto l’amico, poi all’improvviso si è allontanato“. E, in merito alle nomination rivolte alla coppia, ha aggiunto: “Le mie nomination sono state fatte realmente per consigliare loro di stare un po’ di più in Casa, non è un’opinione solo mia“.

Mariavittoria però non ha apprezzato il gesto: “Avrei preferito che il consiglio me lo dicessi come amico e non tramite nomination. Poi mi potevi nominare comunque“. E Tommaso la supporta: “La nostra nomination non l’hai accettata, ci hai dato dei giocatori“. Alfonso, di fronte alla coppia che fa fronte comune contro di lui, pensando ai prossimi voti confessa: “Mariavittoria non la rinominerò, Tommy sì”. Franchi, infine, lo stronca: “Non accetto consigli sull’amore da Alfonso, perché io seguo quello che penso e nessuno deve dirmi cosa devo fare“.