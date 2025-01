C’è sempre tempo per confrontarsi quando si può giovare di una convivenza ‘forzata’: al Grande Fratello 2024 è scoccata l’ora di chiarirsi per Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice dopo la nomination di quest’ultimo ai danni della concorrente nel corso dell’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Rispetto al passato il rapporto tra loro è cambiato e, a detta del ragazzo, complice nell’affievolirsi della complicità sarebbe il rapporto della coinquilina con Tommaso Franchi.

Alfonso D’Apice ha fin da subito chiarito il suo punto di vista quando incalzato da Mariavittoria Minghetti a proposito delle argomentazioni che l’avrebbero spinto a nominarla nell’ultima puntata del Grande Fratello 2024. Ovviamente, il focus non poteva che finire sul rapporto della concorrente con Tommaso Franchi: “…Entrambi vi dovete rispettare, nessuno più dell’altro. C’è qualcosa dal tuo punto di vista che non mi convince. Si vede che tu adesso, prima di agire, pensi 8 volte. Anche per un semplice gioco da fare pensi se a Tommaso possa dare fastidio. Non dico che devi essere sempre uguale, ma nemmeno peggio…”.

Grande Fratello 2024, Alfonso D’Apice ‘sprona’ Mariavittoria Minghetti: “E’ una mia percezione…”

Mariavittoria Minghetti non ci sta; in un certo senso si dice d’accordo con Alfonso D’Apice – come si evince dalla clip pubblicata dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2024 – ma su un punto in particolare ribatte con un esempio specifico. “Con Federica non ti preoccupavi? Non avevi paura di poterla ferire?”. Immediata la risposta del ragazzo: “Sì, ma è sbagliato limitarsi. Ti sto dando una mia opinione, una cosa che io percepisco; magari sbaglio, però la penso così”. A questo punto, Mariavittoria Minghetti ha chiuso con un’ultima considerazione prima di lasciare il confronto con Alfonso D’Apice. “Ti assicuro che la relazione non si riduce a questo, non penso solo al fatto che Tommaso si ingelosisce…”.