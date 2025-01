Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli innamorati al Grande Fratello?

Nella casa del Grande Fratello è scoppiato l’amore tra Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli? I due gieffini si sono avvicinati molto nel corso delle ultime giornate e pare che sia esplosa definitivamente la scintilla dopo che sono stati pizzicati insieme nel letto la scorsa notte.

Qualche tenera effusione, baci e carezze tra loro che sono riusciti a rompere via via l’imbarazzo con il passare del tempo, fino ad avvicinarsi sempre di più. Adesso tra i due sembra scoccata la scintilla in maniera definitiva, chissà che non possa nascere una relazione ufficiale tra Alfonso D’Apice, che sembra ormai aver dimenticato l’ex fidanzata Federica Petagna, e Chiara Cainelli. I seguaci del Grande Fratello hanno notato la scorsa notte alcuni baci volati tra i due gieffini, anche se alcuni hanno sottolineato per correttezza come sia “mancata un po’ di passione”.

Chiara Cainelli rallenta Alfonso D’Apice al Grande Fratello: “Non sono innamorata”

Dopo l’avvicinamento delle scorse ore nella casa del Grande Fratello, che aveva fatto gridare alla possibile nascita di una relazione tra Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, la ragazza ha voluto frenare gli entusiasmi, ammettendo di non provare, almeno per il momento, un sentimento forte nei confronti del compagno di gioco nel reality.

Chiara Cainelli ha poi confessato ad alcuni compagni di gioco cosa è accaduto con Alfonso D’Apice, che si sarebbe lasciato andare a una curiosa confessione: “Mi ha detto ‘Chiara non pensavo, ma mi sto innamorando. Mi sono un po’ spaventata, non sono ancora a quel punto e questa cosa mi preoccupa” le parole della ragazza che dunque ha voluto rallentare la corsa con Alfonso D’Apice. Uno stop definitivo oppure semplicemente la voglia di prendersi del tempo per capire realmente cosa si nasconda dietro questo interesse? Solo il tempo dirà come stanno effettivamente le cose tra Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, che continuano a studiarsi, anche lui sembra avere le idee già molto più chiare rispetto alla ragazza.

