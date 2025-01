Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice sempre più vicini

Se Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono due coppie a tutti gli effetti, nella casa del Grande Fratello c’è chi si sta avvicinando lentamente prima di uscire ufficialmente allo scoperto come coppia. Dopo essere stata corteggiata da Javier Martinez con cui c’è stato anche un bacio e da Emanuele Fiori, pare che nel cuore di Chiara Cainelli abbia fatto breccia Alfonso D’Apice che, tornato single da qualche mese dopo la fine della lunga relazione con Federica Petagna, ha ammesso di provare un vero interesse per la coinquilina che sta corteggiando regalandole piccole attenzioni.

Jessica Morlacchi, pace con Helena Prestes? “Ci siamo viste fuori dal Grande Fratello"/ Tutta la verità

Dopo sguardi, carezze e dolci parole, tra Chiara e Alfonso sono scattati anche i baci. I due, inoltre, trascorrono sempre più tempo insieme e, proprio durante un momento di tranquillità trascorso a letto, Chiara decide di aprirsi confessando ad Alfonso tutte le sue paure in merito ad una relazione.

Le paure di Chiara Cainelli: cosa ha confessato ad Alfonso D’Apice

Chiara Cainelli, single da diverso tempo, ha trovato la propria dimensione senza un fidanzato accanto. Durante le prime settimane di permanenza nella casa del Grande fratello ha così ammesso di fare fatica ad aprirsi e ad avere anche contatti fisici con gli altri. Giorno dopo giorno, però, si sta lasciando sempre più andare anche se la paura di tuffarsi in una relazione c’è sempre. “Ho paura“, ammette Chiara parlando con Alfonso a cui svela di aver fatto lo stesso discorso a Lorenzo che, esattamente come lei, ha avuto paura di mettere in secondo piano il singolo per la coppia prima di decidere di viversi totalmente la relazione con Shaila.

Shaila Gatta contro Helena Prestes: “Non le importa di nessuno”/ Per lei la storia con Zeudi è solo strategia

“Ne parlavo con Lollo (Lorenzo, ndr). Voglio essere solo responsabile di me stessa e temo di essere egoista in una relazione“, dice la Cainelli. “È un discorso così bello quanto brutto” commenta con il sorriso il napoletano. “Anche il fatto che ti appoggi, diventa per me un peso, a volte” dice, Chiara raccontando di non volersi distrarre dai propri obiettivi. “Non è che se stai con una persona non puoi avere più obiettivi” ribatte Alfonso che poi riesce a scioglierla con un dolce bacio.