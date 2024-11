Non una, ma ben due baci sott’acqua per Federica Petagna e Stefano Tediosi al Grande Fratello 2024, eppure non sono bastati per aiutare i coinquilini finiti al tugurio. Anzi, sono serviti a far arrabbiare Alfonso D’Apice, che non ha gradito la scenetta ed è arrivato a scontarsi con Beatrice Luzzi. “Questa cosa se la poteva risparmiare il Grande Fratello“, aveva commentato ironicamente il conduttore Alfonso Signorini.

Lorenzo Spolverato choc: "Io aggressivo? Costretto da piccolo a picchiare e rubare"/ "Mia sorella bullizzata"

Allora Federica ha provato a chiedere un cambio di partner: “Questo è un po’ un problema, lui sarà nervoso di là perché abbiamo giù discusso oggi di questa cosa. Si può fare un cambio di coppia?“. Allora è intervenuta Shaila Gatta per ricordarle che non son fidanzati e che non c’è nulla di male, trattandosi di una prova.

Jessica Morlacchi: "Costretta ad abbandonare la musica per gli attacchi di panico"/ "Mi è cambiata la vita"

La reazione di Alfonso D’Apice al bacio in apnea di Federica Petagna e Stefano Tediosi

In effetti, Alfonso D’Apice si è detto d’accordo col cambio e ne ha spiegato il motivo: “Quello è un ragazzo che prova qualcosa per lei, ha scritto una lettera per lei…“. Il conduttore del Grande Fratello 2024 ha ‘infierito’ ricordando che Federica Petagna e Stefano Tediosi si sono baciati ovunque, tranne sott’acqua, dove tra l’altro non possono neppure sbilanciarsi troppo.

Al termine della prova, tra l’altro deludente da parte dei due, l’ex di Federica si è infuriato: “Ho capito ancora di più quanto è finto Stefano, volevo fare l’amico con me. Appena esco dalla porta facciamo due chiacchiere. È molto bimbo di 12 anni e falso. Voleva parlare con me e lo abbiamo fatto, ma si è dimostrato falso“.

Grande Fratello 2024, 14a puntata/ Diretta e eliminato: Clayton battuto al televoto da Alfonso e Lorenzo

“Sono allibita, sei al Grande Fratello, è un gioco e devi starci“, ha commentato Beatrice Luzzi. “Lei si è comportata benissimo, non ho nulla da dirle. Devo parlare con lui“, la replica di Alfonso D’Apice.