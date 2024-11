Federica Petagna ha scelto di riprovare a ricostruire la sua relazione con Alfonso D’Apice e, quindi, di chiudere definitivamente con Stefano Tediosi. Lo ha annunciato al Grande Fratello 2024, durante la diretta dell’ultima puntata, arrivando a un confronto con il ‘tentatore’ con cui si frequentava fino a qualche settimana fa. “Non rinnego quello che c’è stato fuori, è stato tutto vero“, ha voluto mettere in chiaro l’ex concorrente di Temptation Island, ora nella casa più spiata d’Italia.

Un tempismo non proprio perfetto, visto che Alfonso Signorini le ha poi mostrato una lettera che Stefano aveva scritto in questi giorni per lei, in cui le chiede scusa e si dichiara ancora una volta per lei.

La lettera di Stefano Tediosi per Federica Petagna

“Le parole non sono mai state il mio forte. Ti chiedo scusa per averti messo in imbarazzo davanti a tutti con le mie domande troppo affrettate, avrei dovuto sicuramente parlarne più avanti con più calma“, ha esordito Stefano Tediosi nella lettera trasmessa al Grande Fratello 2024. Il riferimento è al suo ingresso nella casa, infatti a tal proposito ha fatto chiarezza.

“Sai, sono entrato qua con un compito ben preciso, dimostrare a te e a tutti quanti i sentimenti che provavo per te, pensavo fosse più semplice parlare, ma non lo è stato! Mi sono ritrovato in un mondo nuovo a dover combattere contro la mia emotività, il mio imbarazzo e a dovermi nascondere costantemente per cercare di non essere invadente verso una persona che in questo momento stava soffrendo“.

Stefano Tediosi parla proprio di Alfonso D’Apice: “In questi giorni ero più concentrato su di lui e sul giudizio delle persone che su di noi e questa cosa mi fa male“. Poi ha scritto a Federica Petagna cosa prova: “A noi ci credevo per davvero e penso che tu stia facendo solo quello che è giusto e non quello che vuoi veramente. Quando stiamo insieme o quando solamente ci scambiamo sguardi durante la giornata sono convinto che noi due abbiamo ancora tanto da dirci“.

