Alfonso D’Apice sempre più vicino a Chiara Cainelli al Grande Fratello

Nella Casa del Grande Fratello potrebbe nascere una nuova coppia, in un’edizione già ricca di amori sbocciati e tramontati, flirt e liaison sentimentali che hanno movimentato e non poco le dinamiche in questi mesi. Alfonso D’Apice, dopo la fine della relazione con la storica fidanzata Federica Petagna e dopo essersi avvicinato a Zeudi Di Palma e Mariavittoria Minghetti, pur non succedendo nulla di più con loro, ora sembra decisamente preso da Chiara Cainelli.

Già gli scorsi giorni i due coinquilini si sono sensibilmente avvicinati e Alfonso sembra nutrire un reale interesse nei suoi confronti. A confermarlo è lui stesso durante una chiacchierata con Amanda Lecciso, come mostra una clip pubblicata sulla pagina Instagram del reality: “Le ho detto una cosa che lei ha capito ancora di più, penso. Durante la serata volevo stare insieme a lei, ho notato che lei aveva poca attenzione in questo, e si è giustificata dicendo: ‘Vabbè, ma sapevo che dopo ci sarebbe stato il nostro momento, da soli, nel letto‘“.

Alfonso D’Apice su Chiara Cainelli: “Vorrei innamorarmi, sono predisposto“

Si moltiplicano i momenti di intimità tra Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli al Grande Fratello, con il ragazzo che vorrebbe approfondire la conoscenza. Osservandolo parlare della coinquilina, Amanda Lecciso affettuosamente gli domanda: “Il mio bambino si sta innamorando?“. L’ex Temptation Island a quel punto risponde: “Vorrei, sono predisposto“. E svela di averle scritto un tenero messaggio: “Lei mi ha parlato di tutte le paure che ha davanti agli altri, anche davanti alle telecamere. Io le ho scritto un biglietto: ‘Le tue paure affrontiamole insieme’“.

Amanda Lecciso si dice fiduciosa sul loro futuro, Alfonso spiega invece che non vorrebbe accelerare troppo i tempi con Chiara: “Mi ha detto: ‘Sono un po’ preoccupata, ho paura che abbiamo superato tanti step e siamo andati oltre. Io le ho detto: ‘Sì, anche secondo me, sono il primo a dirti di andare piano e fare le cose step by step‘. Lei aveva tanta paura, dice: ‘Magari mi rendo conto che non ci troviamo, che non mi piace il tuo carattere…’. Io le ho detto: ‘Ok condivido, ma quindi che fai? Per paura di finire non cominci?‘“.