Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice sempre più vicini al Grande Fratello. Dopo settimane di tentennamenti, Chiara sembra essersi finalmente lasciata andare, ammettendo di provare un interesse per Alfonso. Inizialmente, l’influencer non aveva dato troppo peso alla dichiarazione d’amore di Alfonso, complice il passato del gieffino, caratterizzato da diversi flirt nella Casa con Zeudi Di Palma e Mariavittoria Minghetti, oltre al fatto che era entrato nel reality ancora innamorato della sua storica ex fidanzata, Federica Petagna. Tuttavia, dopo la puntata di giovedì 16 gennaio, qualcosa è cambiato.

Cos’è successo? Durante la catena di salvataggio, Alfonso ha deciso di salvare Javier Martinez, spiegando poi che avrebbe scelto Zeudi Di Palma come seconda opzione. Questa decisione ha deluso Chiara, spingendola a chiedere un confronto per chiarire quale sia il suo reale valore per il coinquilino. Da quel momento, però, la situazione tra i due ha preso una svolta inaspettata. Dopo essersi spiegati, Alfonso e Chiara si sono avvicinati sempre di più, tanto da passare la notte insieme dopo la festa di sabato 18 gennaio. I due, infatti, si sono coccolati teneramente, anche se per ora non è ancora scattato il primo bacio.

Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice sempre più vicini: nasce una nuova coppia al Grande Fratello?

Nella Casa, molti hanno notato il cambiamento nel rapporto tra Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, suscitando curiosità tra gli inquilini. Pamela Petrarolo, senza troppi giri di parole, ha deciso d’indagare direttamente. In cucina, ha fatto notare ad Alfonso quanto sembri più sereno e sorridente ultimamente, chiedendogli apertamente come stessero andando le cose con la modella di Trento. “Da parte mia, l’interesse è serio“, ha risposto Alfonso, visibilmente imbarazzato ma incapace di trattenere un sorriso. Dopodiché, ha spiegato che Chiara è diversa da tutte le ragazze che ha frequentato fino ad ora, una caratteristica che lo intriga ancora di più.

Successivamente, Ilaria Galassi è andata dritta al punto, chiedendogli se tra lui e Chiara ci fosse già stato un bacio. Alfonso ha negato, ma ha aggiunto di vedere l’ex corteggiatrice molto più rilassata con lui e di essere fiducioso che presto potrebbe succedere qualcosa di più tra loro. “Certo, Napoli-Trento, come si fa?” ha poi chiesto Pamela. Alfonso ha quindi scherzato dicendo che sicuramente sarebbe Chiara a trasferirsi a Napoli. “Da quando è entrata, l’ho subito notata. Poi ero preso da altre cose, ma adesso ci voglio provare”, ha chiosato il concorrente del Grande Fratello.