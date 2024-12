Alfonso D’Apice chiude con Federica Petagna al Grande Fratello 2024

Un nuovo capitolo, molto probabilmente quello conclusivo, si aggiunge alla già travagliata fine della storia d’amore tra Federica Petagna e Alfonso D’Apice. Lei è rimasta in questi giorni nella Casa del Grande Fratello 2024, lui invece è stato in Tugurio e tra i coinquilini con cui ha dovuto convivere c’era anche Stefano Tediosi. Da ormai diversi giorni la ragazza ha preso le distanze dall’ex, pur avendo cercato un riavvicinamento per provare a chiudere il rapporto in maniera pacifica e distesa.

Nei comportamenti di Federica, però, Alfonso vede dell’ambiguità e amaramente ammette: “Dopo le cose che ci siamo detti, mi fa strano che riesca a guardare negli occhi un’altra persona. Io sono innamorato di Federica e del ricordo che ho di lei: quella che vedo oggi è un’altra persona“. A far degenerare la situazione sono le recenti dichiarazioni di Federica nella Casa: “Sento che Alfonso non mi manca. Tra i due, io penso a Stefano e quando parlo di lui mi viene spontaneo sorridere. Mi sento proprio bene e libera di esprimere e fare quello che voglio“.

Federica Petagna: “Di Alfonso non ho provato la mancanza“

Federica Petagna conferma questo pensiero anche in diretta al Grande Fratello 2024, e aggiunge: “Questa settimana mi è servita tantissimo, ho analizzato bene i miei pensieri e quello che sentivo e purtroppo di Alfonso non ho provato la mancanza“. Alfonso D’Apice continua però a sottolineare l’incongruenza dell’ex fidanzata: “I giorni precedenti si commentano da soli in base a quello che ha detto lei adesso. Ha detto cose diverse“.

Alla fine, anche il ragazzo decide di prendere le distanze da lei: “L’Alfonso che proteggeva è finito, adesso non ci sta più. Hai fatto una scelta che per me l’avevi già fatta prima“. Federica però ribatte: “Io ti ho sempre detto che non devo essere protetta da nessuno“. Si consuma così la fine, forse questa volta definitiva, della loro storia d’amore.

