Nelle scorse ore Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice sono stati protagonisti di un nuovo scontro nella casa del Grande Fratello, con il rapporto tra i due che torna a scricchiolare. Alfonso ha notato alcuni atteggiamenti da parte della giovane modella che lo hanno infastidito e ha voluto confrontarsi con la compagna di gioco, che a quel punto ha provato a spiegarsi.

“Non è brutto sentirmi dire certe cose, è vero che io sono molto carina con tutti, non credo di dare lo stesso trattamento a tutti quanti, almeno credo, poi io rimango sempre la stessa persona, parlare con te è difficile se tu non mi spieghi bene, i miei sorrisi sono più o meno simili per tutti, sono così io di mio, non li nego a nessuno, però sono esclusiva e seleziono a chi dare la mia persona” ha spiegato Chiara Cainelli.

“Sei cordiale ed è ovvio, lo sono anche io, è una questione di percezione. Non penso che sei svampita o stupida, anzi” ha chiarito l’ex fidanzato di Federica Petagna.

Alfonso D’Apice nei giorni scorsi si era già espresso nei confronti della compagna di gioco Chiara Cainelli, le sue parole nella casa del Grande fratello sulla ragazza alla quale sembrava essersi avvicinato in maniera importante.

“Avevo delle mie idee, mi aspettavo che tu facessi qualcosa. Non sono deluso, però…ho percepito da parte tua un voler essere prima donna e dire “non voglio questa cosa” e allo stesso tempo volerla…dimmi se sbaglio” lo sfogo di Alfonso con la compagna di gioco. Scricchiola dunque il rapporto tra i due concorrenti nella casa del Grande Fratello, vedremo come si evolveranno le cose nei prossimi giorni.

