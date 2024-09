Il tema della gelosia è forse un ‘evergreen’ quando determinate coppie si affacciano al reality condotto da Filippo Bisciglia; anche per Temptation Island 2024 abbiamo un esempio che sta letteralmente spaccando la rete tra opinioni a favore e contrarie. La coppia in questione è quella composta da Alfonso e Federica, da ben 8 anni insieme ma che hanno scelto il format a tema sentimentale per comprendere se l’amore reciproco è giunto ad un punto di non ritorno.

Per Alfonso e Federica – coppia di Temptation Island 2024 – le divergenze principali, come anticipato, sembrano essere riferite al tema della gelosia. In particolare è stata la fidanzata a spiegare come il ragazzo sia fin troppo apprensivo nei suoi confronti e già dopo la prima puntata andata in onda ieri sera sono stati chiari i malumori di Federica per via dei comportamenti del fidanzato.

Alfonso e Federica, il profilo in comune sui social alimenta la discussione sulla coppia di Temptation Island 2024

Neanche a dirlo, il mondo del web si è subito fiondato nel dare la propria opinione a proposito della troppa gelosia di Alfonso nei confronti della fidanzata Federica. Dopo la prima puntata di Temptation Island 2024 abbiamo visto come la giovane abbia iniziato a godersi l’esperienza con la maggiore spensieratezza possibile e, puntuale, è arrivata la reazione particolarmente stizzita del fidanzato. L’occhio vigile della rete ha dunque iniziato a scandagliare la coppia, scovando un dettaglio che ovviamente ha alimentato ulteriormente la discussione. “Non disturbate, siamo felici”, questa la didascalia che si può leggere nel profilo in comune sui social di Alfonso e Federica, coppia di Temptation Island 2024. Per alcuni utenti, questa sarebbe proprio la conferma di come la coppia sia troppo ‘chiusa’ per via della gelosia del ragazzo.