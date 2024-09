Alfonso e Federica: la gelosia di lui a Temptation Island 2024 settembre scatena la bufera

Alfonso e Federica sono la coppia più discussa sui social dopo la prima puntata di Temptation Island 2024 settembre. Fidanzati da otto anni, Federica ha confessato di non avere amiche e di non aver fatto tante cose nella sua vita a causa della gelosia di Alfonso. La ventenne, inoltre, ha raccontato di aver fatto solo un viaggio da sola per lavoro aggiungendo di non aver ricordi belli di quel momento. Durante i tre giorni a Roma, Alfonso le ha messo la localizzazione sul cellulare e durante la cena con i colleghi, le ha fatto una miriade di telefonate.

Federica, inoltre, ha raccontato di aver anche portato nel villaggio costumi che Alfonso non ha mai visto perché lei, per evitare discussioni, ha sempre evitato di indossare. Federica, inoltre, parlando con un tentatore si è lasciata andare ad uno sfogo tra le lacrime e sui social si sono scatenate le polemiche.

Il web contro Alfonso e Federica di Temptation Island 2024 settembre

Sono tantissimi i commenti sui social in merito alla storia tra Alfonso e Federica. Dopo la clip di presentazione e i primi momenti della coppia nel villaggio di Temptation Island 2024 settembre, sul web, si è scatenata un’accesa polemica e i commenti sono durissimi. “Gentilmente io ho bisogno che Federica mandi un ordine restrittivo nei confronti di Alfonso, ho bisogno di lei libera come devo fare”, “Ma dico io la famiglia di Federica è peggio di Alfonso perché com’è possibile che nessuno abbia detto o fatto nulla“, scrive qualcuno.

E ancora: “Personaggi come Alfonso non andrebbero mostrati in televisione visto l’epoca che stiamo affrontando perché atteggiamenti del genere potrebbero facilmente essere fraintesi e fatti passare come “sani” quando non c’è nulla che si possa definire tale a mio avviso”.