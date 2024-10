Temptation Island 2024: anticipazioni e diretta terza puntata 24 settembre 2024

Oggi, martedì 1 ottobre 2024 va in onda una nuova puntata di Temptation Island, come al solito su Canale 5 sotto la conduzione di Filippo Bisciglia. Questa nuova edizione autunnale sta tenendo tutti col fiato sospeso e le coppie in gioco sono tutte coinvolte in dinamiche piene di tensione. Il programma giunge con stasera alla sua quarta puntata, con un colpo di scena su Alfred e Anna e il tanto atteso falò tra Diandra e Valerio, chiesto proprio da quest’ultimo impaziente di risolvere le cose con la fidanzata. Loro due sembrano essere i veri protagonisti di questa nuova edizione settembrina di Temptation Island 2024 e il pubblico non vede l’ora di scoprire se Diandra si presenterà al famoso troncone davanti a Bisciglia.

Il falò, come sappiamo bene, segna sempre un momento di confronto fatidico e una volta giunte al confronto, le coppie scelgono di ritrovare l’armonia perduta o di allontanarsi per sempre. Del resto, Temptation Island 2024 è un vero e proprio viaggio nei sentimenti dove tante coppie scelgono, a costo di soffrire, di mettere in discussione la loro relazione per capire se vale la pena andare avanti o se non c’è più l’amore di una volta. I fan del programma sono curiosissimi di vedere anche quello che succederà tra Alfred e Anna: lui la sta davvero facendo disperare, con atteggiamenti troppo intimi insieme alla single Sofia.

Temptation Island 2024, cosa succederà nella quarta puntata? Anticipazioni di Martedì 1 ottobre: Alfred bacia la single Sofia?

Anche per le altre coppie oltre ad Alfred e Anna e Diandra e Valerio si prospetta una puntata davvero ricca di emozioni e stupore. Non mancheranno i momenti di difficoltà tra Giulia e Mirco, Millie e Michele, Alfonso e Federica e Antonio e Titti. Tutti loro continueranno il percorso nel reality continuamente messi alla prova da tentatrici e tentatori che si sostituiranno momentaneamente ai rispettivi fidanzati e alle fidanzate. Secondo le anticipazioni di Temptation Island 2024 la puntata di oggi 1 ottobre si concentrerà prevalentemente sul rapporto tra Alfred e Anna, ormai deteriorato a causa del continuo flirt di lui con la single Sofia.

Nella scorsa puntata abbiamo visto un colpo di scena incredibile e a tratti imbarazzante, con Alfred che si trovava in barca con la tentatrice, la quale ha notato un “incidente intimo” guardandogli il costume. Anna, nel pinnettu era rimasta senza parole con le altre fidanzate che a loro volta non sapevano cosa dire. Ma i colpi di scena non sono finiti qui! Stasera 1 ottobre 2024 pare che Anna vedrà un bacio di Alfred a Sofia, tanto che nelle anteprime pubblicate sul profilo ufficiale di Temptation Island 2024 si vede la reazione della ragazza, che salterà in piedi sulla sedia e le altre fidanzate la inviteranno a non guardare più le clip.

Temptation Island 2024, le altre coppie

Questa sera su Canale 5 va in onda Temptation Island 2024, nella sua edizione autunnale che non manca di momenti davvero scioccanti. Oltre ad Alfred e Anna e al falò di Diandra e Valerio si parlerà anche delle altre coppie. Titty sarà sempre più turbata e delusa dal comportamento del fidanzato Antonio, il quale, non curante dei suoi sentimenti si avvicinerà sempre più a Saretta, la tentatrice con la quale ha legato sin dall’inizio. Anche per Federica e Alfonso non mancheranno le discordie, ma su un piano più “riflessivo”. La ragazza, infatti, farà di tutto per capire come far fronte alla noia e alla monotonia che ormai da troppo ha pervaso la loro relazione.

Federica sta intanto provando a vivere pienamente questa nuova esperienza a Temptation Island 2024, lasciandosi andare e riscoprendo lati di sé stessa che aveva dimenticato. Si vocifera anche di una richiesta di falò tra Millie e Michele dopo che lei si troverà delusa dal suo comportamento nel villaggio. Appuntamento dunque su Canale 5 alle ore 21.20 con una nuova puntata di Temptation Island 2024, visibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.