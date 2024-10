Alfonso e Federica: crisi profonda a Temptation island 2024 settembre

La resa dei conti potrebbe essere vicina per Alfonso e Federica che, nel villaggio di Temptation Island 2024 settembre, stanno affrontando un momento davvero difficile. Fidanzati da otto anni e conviventi da uno, Alfonso e Federica hanno deciso di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia per capire se ci siano ancora le basi per continuare a stare insieme o se la storia sia ormai giunta al capolinea. Ad avere dubbi, in particolare, è Federica che, essendosi fidanzata con Alfonso quando era davvero piccola, a 20 anni, comincia a sentire l’esigenza di fare esperienze con le proprie amiche.

Esperienze che, finora, non ha potuto fare a causa della gelosia di Alfonso. La ragazza, infatti, durante i primi giorni di permanenza nel villaggio, ha spiegato di non poter uscire da sola e di non avere neanche amiche con cui sfogarsi quando litiga con il fidanzato. Una situazione in cui comincia a sentirsi soffocata al punto da aver deciso di partecipare a Temptation Island dove sta tirando fuori le proprie insicurezze.

Alfonso e Federica: un nuovo video a Temptation Island 2024

Bellissima e con tanta voglia di divertirsi, Federica, all’interno del villaggio, non solo ha legato con le sue compagne d’avventura, ma anche con i single che cercano di spronarla a vivere con leggerezza la sua età. La fidanzata di Alfonso, in particolare, ha instaurato un rapporto più stretto con Stefano con cui si è aperta raccontando tanto di sè.

Nel villaggio, Federica si sta divertendo e si sta mostrando per la ragazza allegra e spensierata che è nella sua vita indossando anche i bikini che, invece, nella vita di tutti i giorni evita di indossare per non scatenare la gelosia del fidanzato. Alfonso, nel villaggio dei fidanzati, ha già visto qualche filmato che non ha gradito ma questa sera, durante il falò, Filippo Bisciglia gli mostrerà un nuovo video che potrebbe scatenare una sua, clamorosa decisione.

Alfonso chiede il falò di confronto a Federica?

“Devo solo metabolizzare quello che ho visto”: comincia così il video spoiler di Temptation Island 2024 settembre sulla situazione tra Alfonso e Federica. Nessun altro dettaglio sul filmato che Alfonso vedrà durante il falò dei fidanzati. Sul web, le ipotesi non mancano e c’è chi è pronto a scommettere su un video con una Federica che si diverte insieme al tentatore Stefano.

Le parole e l’espressione del viso di Alfonso non promettono un esito positivo e non è da escludere che, di fronte a determinate immagini della fidanzata, Alfonso non decida di chiedere il falò di confronto immediato lasciando alla fidanzata la facoltà di decidere se presentarsi o meno.