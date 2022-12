Alfonso Signorini, gaffe al GF Vip sul bussolotto di Charlie/ “Prendilo!”, ma…

GF Vip, Alfonso Signorini e la gaffe con Charlie Gnocchi: “Prendi il bussolotto“

Al Grande Fratello Vip 2022 Alfonso Signorini incappa in una gaffe che provoca le risate del pubblico, lo stupore dei concorrenti in Casa e non solo. Tutto nasce in seguito all’ultimo verdetto di puntata, quello decisivo, che sancisce la definitiva eliminazione di Charlie Gnocchi dal gioco. Il conduttore radio era già stato premiato una settimana fa dal suo bussolotto: nonostante l’eliminazione al televoto, è stato graziato dal biglietto di ritorno ed ha fatto così rientro in Casa, concedendosi dunque una seconda possibilità.

Questa volta, però, i giochi sono definitivamente chiusi poiché il bussolotto l’ha già premiato una volta: la sua eliminazione è ufficiale. Tuttavia Alfonso Signorini, non ricordandosi quanto accaduto una settimana fa, intima al concorrente: “Charlie prendi il bussolotto“. Convinto fosse uno scherzo del giornalista, il Vippone scoppia a ridere, mentre altri si chiedono: “Un’altra volta?“. Anche dallo studio Sonia Bruganelli, ironica, esclama: “Eh no dai“. In Casa Charlie, non sapendo cosa fare, dice: “Prendo il vecchio bussolotto, non devo prendere più bussolotti“.

Alfonso Signorini travolto dall’ironia, in studio e sul web

Tuttavia Alfonso Signorini è ancora convinto che Charlie Gnocchi debba prendere il suo biglietto di ritorno, come fanno tutti i concorrenti quando escono dal Grande Fratello Vip 2022: “Ma perché non prende il bussolotto?“. I concorrenti cercano di spiegare al conduttore: “L’ha già preso ed è tornato. È già usato Alfonso“. Il conduttore si chiede, confuso: “È già andato via? Stasera non capisco niente. Vabbè ho capito, basta…“. A seguire scoppia a ridere e riceve un boato di applausi dallo studio, divertito per questo siparietto.

“Provate voi a stare qui tre ore a dar retta a sti pazzi” esclama Signorini ai presenti in studio. E anche le opinioniste intervengono, con Sonia Bruganelli che gli dice: “Sei troppo amico, ormai sei uno di loro“. E anche sul web esplode l’ironia, con molti utenti che commentano divertiti la dimenticanza del conduttore: “non Alfonso Signorini che vive in una realtà parallela e si chiede il perché Charlie non prenda il bussolotto ORIETTA BERTI GLI HA SPIEGATO CHE LO HA GIÀ USATO LA VOLTA PRECEDENTE ORIETTA BERTI RAGA“.

non Alfonso Signorini che vive in una realtà parallela e si chiede il perché Charlie non prenda il bussolotto ORIETTA BERTI GLI HA SPIEGATO CHE LO HA GIÀ USATO LA VOLTA PRECEDENTE ORIETTA BERTI RAGA#GFvip pic.twitter.com/tYiumtppJS — ɢɪᴏɪᴀ (@_che_fatica) December 19, 2022

No vabbè Signorini veramente non si ricorda che il bussolotto di Charlie era già stato aperto ✈️😁 #incorvassi pic.twitter.com/vpgDAShVTH — commentando (@commentocosetv) December 19, 2022













