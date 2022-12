Eliminato Grande Fratello Vip: Attilio Romita o Charlie Gnocchi?/ Il televoto…

Chi dovrà lasciare la casa del Grande Fratello Vip tra Charlie Gnocchi e Attilio Romita? I due sono al televoto e questa sera scopriremo chi sarà l’eliminato per questa puntata. Nel frattempo, vediamo cosa dicono i sondaggi sul televoto. Chi sarà il prossimo eliminato del Grande Fratello? Secondo le previsioni, potrebbe essere Charlie Gnocchi. Attilio Romita sarebbe dunque salvo e diventerebbe così il preferito della serata. Il conduttore radiofonico non ha vissuto infatti una settimana facile, anzi, è stato al centro di questioni piuttosto controverse.

Charlie Gnocchi, settimana difficile: sarà l’eliminato del Grande Fratello Vip?

Il web non perdona e in questi giorni ha notato che Charlie Gnocchi ha pronunciato critiche con parole piuttosto colorite nei confronti di tre inquilini con i quali aveva un buon rapporto. “Voglio parlare con tutti. Invece perché devo sempre avere il dubbio che queste tre facce di mer*a… Che non mi salutano mai, mi guardano sempre così e non hanno niente da dire. A me sta sui cogl**ni“ ha dichiarato Charlie. Dichiarazioni che Charlie avrebbe rivolto a tre concorrenti con i quali sembra in rottura: Edoardo Tavassi, Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro.

Non solo critiche. Charlie in settimana ha litigato duramente con Daniele Dal Moro, arrivando persino alle mani e costringendo la regia a cambiare immediatamente inquadratura per non mostrare potenziali scene violente. Tutto sarebbe partito da un’accusa mossa dall’ex tronista nei confronti del conduttore radiofonico, al quale avrebbe detto di essere abituato a parlare alle spalle delle persone. Charlie avrebbe a quel punto strattonato Daniele Dal Moro, spingendolo verso l’interno della Casa e dichiarando: “Vai via altrimenti ti do un’altra scarpata nel c*lo!”.

