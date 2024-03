Alfonso Signorini, gaffe hot su Rosy Chin e Garibaldi confuso: “Ma le avevi le mutande?”/ Imbarazzo al GF!

Grande Fratello 2024, Alfonso Signorini e la gaffe hot su Rosy Chin

Rosy Chin è ufficialmente la seconda finalista del Grande Fratello 2024. La chef è stata eletta in studio, nella puntata di questa sera, e raggiunge Beatrice Luzzi direttamente alla finalissima che chiuderà questa edizione. Dopo aver raggiunto lo studio assieme a Letizia Petris, anche lei tra i nomi del papabile secondo finalista, le due concorrenti hanno fatto rientro in Casa una volta appreso l’esito del televoto. Dopo alcuni secondi di silenzio e bocche sigillate, per non rovinare la sorpresa, Alfonso Signorini ha dato l’annuncio a tutto il gruppo.

A seguire, come richiesto dallo stesso conduttore, Rosy Chin è stata presa in braccio da Federico Massaro e, per festeggiarla, è stata accompagnata da tutti i coinquilini all’esterno, per poi essere buttata in piscina tra le urla e gli applausi, in Casa e in studio. Tuttavia, a siparietto ultimato, Signorini è incappato in una gaffe hot con la concorrente, alla quale domanda: “Una raccomandazione che mi inquieta: preparandoti questa sera, non hai dimenticato niente nell’armadio vero?“.

Giuseppe Garibaldi confuso dalla gaffe di Signorini: “Ma ce le avevi le mutande?“

Il riferimento di Alfonso Signorini è piuttosto chiaro ed è stato poi confermato pochi istanti dopo: il conduttore del Grande Fratello 2024, vedendo la scena in cui Rosy Chin è stata sollevata in braccio da Federico e poi buttata in piscina, temeva che non avesse le mutande addosso. Tuttavia dallo studio è stato fatto notare al conduttore come, in realtà, la chef non aveva nulla che non andasse. “Ah c’erano… Ok c’erano mi si dice“, si è corretto, ma il danno è stato compiuto e Rosy Chin ha fatto un urlo tra l’ironico e l’imbarazzato, scatenando le risate e gli applausi in studio.

“Ho avuto un abbaglio, per carità!“, esclama Signorini per rimediare al fraintendimento. Tuttavia l’abbaglio del conduttore ha messo in difficoltà alcuni concorrenti, convinti che Rosy non avesse davvero l’intimo addosso. Giuseppe Garibaldi, in particolare, aiutandola ad uscire dalla piscina le ha chiesto: “Ma ce le avevi le mutande?“. Rosy conferma nuovamente, tra risate e un velo di imbarazzo.











