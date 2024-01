Alfonso Signorini “incastra” Mirko Brunetti con un video/ Perla crolla, lui sbotta: “L’avete fatta piangere!”

Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti incastrato: il video di Temptation Island

Al Grande Fratello 2023 il principale motivo di discussione tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero è legato alle faccende domestiche e alla convivenza nella Casa. A detta dell’attrice, la coinquilina non si darebbe da fare nelle pulizie e la considera una persona individualista. Accuse che l’ex protagonista di Temptation Island respinge categoricamente, trovando appoggio nei suoi coinquilini. A tal proposito Alfonso Signorini, dopo aver chiuso l’audio con la Casa, ha chiesto un parere a Mirko Brunetti in studio riguardo le accuse che l’ex fidanzata ha ricevuto dalla coinquilina.

“Per la casa si è sempre data. All’inizio è normale che nei primi mesi di convivenza si doveva abituare, ma è sempre stata una donna vera“, ha ammesso Mirko. Il conduttore a quel punto le chiede se, nella Perla del Grande Fratello 2023, rivede un po’ la Perla di Temptation Island: “Conosco sia questa Perla che quella degli ultimi mesi“. Tuttavia il conduttore intende approfondire e, collegandosi con la Casa, si sofferma proprio sulla questione pulizie mostrando a Perla una clip risalente a Temptation Island: “Mirko, a proposito delle tue pulizie tue in casa, fino a questa estate di te parlava così“.

Alfonso Signorini a Mirko Brunetti: “Hai fatto piangere Perla“. La secca risposta

La clip mostra le critiche che Mirko Brunetti, a Temptation Island, aveva mosso contro Perla Vatiero in riferimento alla sua mancanza di impegno nelle faccende domestiche. Tuttavia, rivedendo tale filmato riferito alla scorsa estate, la concorrente scoppia in lacrime. A quel Alfonso Signorini, dopo il video che di fatto “incastra” Mirko e le sue differenti vedute sull’impegno della ex nelle faccende di casa, stuzzica proprio l’ex concorrente seduto in studio: “Mirko, hai fatto piangere Perla, vergognati“.

Glaciale, però, la risposta di Brunetti, che si rivolge a Signorini e alla produzione del Grande Fratello 2023: “No, l’avete fatta piangere voi, non io“. Il conduttore, riprendendo il filo della questione, commenta ironico rivolgendosi alla Vatiero: “Perla, quando si parla di te la questione pulizie viene sempre fuori“. Ripresasi dal pianto e asciugatasi le lacrime, la concorrente a quel punto spiega: “Alfonso, ho convissuto per 5 anni, ho fatto le lavatrici, ho cucinato per due, ho sempre pulito casa, quindi su questo non ho mai avuto problemi. Quelle sono cose vecchie, dettate dalla rabbia in un programma“. Mirko, infine, ammette di essersi ricreduto in positivo su di lei dopo l’ultimo periodo: “Sono cose che ho detto e sono passati 7/8 mesi, e sinceramente la Perla che vedo adesso non è quella che ho descritto in quel video lì“.

