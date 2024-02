Alfonso Signorini piange al Grande Fratello 2024: “Le mamme sono proprio speciali”/ “Mi manca tanto”

Alfonso Signorini commosso al Grande Fratello 2024: “Mi è difficile parlare“

Grandissima commozione in studio per Alfonso Signorini al Grande Fratello 2024, poco prima di una sorpresa speciale per Stefano Miele. Il concorrente questa sera ha avuto modo di incontrare e riabbracciare sua mamma Carla che, in una clip, ha descritto come una donna speciale, nonché il suo punto di forza anche quando ha rivelato la propria omosessualità in famiglia. Il filmato, che ha ricostruito tutte le dichiarazioni da lui fatte nel reality sul suo rapporto con la madre, si è concluso con le parole commosse del conduttore.

“Che meraviglia. Io purtroppo non ho molte parole da dirti, perché rivedo in quello che dici molto di me stesso, e quindi mi è difficile parlare“, ammette Signorini rivolgendosi a Stefano, con gli occhi bagnati dalle lacrime. Poi aggiunge: “La differenza è che tu la mamma ce l’hai, e quindi te la devi godere finché c’è. Poi una cosa bella che hai detto è che la vostra connessione è per l’eternità: è proprio così. Ti voglio bene“.

Alfonso Signorini: “Le mamme sono proprio speciali, mi manca tanto“

La morte della mamma rappresenta per Alfonso Signorini uno dei dolori più grandi della sua vita, ancora oggi difficile da metabolizzare e da superare. Per questo, percepita a distanza la commozione del conduttore al Grande Fratello 2024, Stefano Miele gli ha riservato parole dolcissime: “La mia mamma può essere anche un po’ la tua stasera, se vorrai, perché è la mamma di tutte le persone che mi vogliono bene, ci riesce. Capisco quello che dici, ti sono vicino“.

Il conduttore, con le lacrime agli occhi, ammette: “Le mamme sono proprio speciali, mi manca tanto“. A stemperare la commozione, poi, è arrivato il freeze dalla produzione per Stefano: il concorrente, a seguire, ha così avuto modo di incontrare sua mamma dopo tanto tempo e, dopo essere stato sfreezato, di riabbracciarla con tutta la sua forza.

