ALFONSO SIGNORINI/ Retroscena del Grande Fratello svelati a Silvia? (Verissimo)

Alfonso Signorini ha ormai fatto il salto di qualità e dopo aver guidato Casa Signorini dei suoi salotti si è trasformato da opinionista in conduttore del Grande Fratello Vip. Niente di nuovo: il suo nome è emerso già mesi fa come guida del reality e visto che il programma è già iniziato, tutti i fan sanno chi è che muove le fila dei concorrenti della Casa. Le critiche non sono mancate, oggi come ieri, come quella della giornalista Beatrice Dondi de L’Espresso. In una lunga e dettagliata analisi, la professionista punta il dito contro il principe di Cinecittà, che in più mandate dal canto suo ha esordito con un “Come diceva mia nonna, un gentiluomo gode e tace”. Al netto di ascolti non sempre soddisfacenti, sono tanti i punti da rivedere per la conduzione Signorini. Ne sa qualcosa Salvo Veneziano, che in più occasioni ha svelato alcuni retroscena sul direttore di Chi.

ALFONSO SIGNORINI, LE CRITICHE ALLA CONDUZIONE DEL GF VIP

Come quando, a polemica e processo iniziato, gli avrebbe detto la sua opinione su tutto senza la presenza delle telecamere: “Non ti preoccupare Salvo, sono vent’anni che ti conosciamo, sappiamo che sei una bravissima persona. Adesso cercheremo di far calmare le acque e di far capire che non sei una persona violenta”. Parole che l’ex gieffino ha rivelato in questi giorni a Non succederà più su Radio Radio, il programma condotto da Giada Di Miceli. E a cui Signorini, almeno per ora, ha deciso di non rispondere. Alfonso Signorini potrebbe tentare il colpaccio e portarsi a casa, anzi nella Casa, Fiorello. Lo ha rivelato lo showman alcuni giorni fa grazie a un videomessaggio trasmesso nella diretta del GF Vip 4, ma non è escluso che si tratti di uno scherzo del siciliano. Oggi, sabato 8 febbraio 2020, Alfonso Signorini sarà invece ospite di Verissimo per parlare della sua nuova esperienza come conduttore di uno dei reality più seguiti dello Stivale. Anche se in realtà gli ascolti tendono al ribasso e non riescono a decollare mai del tutto.

IL SILENZIO SOCIAL

Non è escluso che nel salotto di Silvia Toffanin possa rivelare qualcosa di più sulle prossime novità che interesseranno il loft di Cinecittà. Anche se in questi ultimi tempi Signorini ha scelto di rimanere in silenzio il più possibile, anche sui social. Un modo per non farsi attaccare da chi ha ancora il dente avvelenato e dimostra di non apprezzare la sua guida sul piccolo schermo di Canale 5. C’è anche chi, come Salvo Veneziano, parla di presunte raccomandazioni e preferenze all’interno del cast. “Ci sono figli e figliastri”, ha detto più volte l’ex gieffino, ipotizzando persino che il vincitore di quest’edizione sarà Pago. Lo dimostrerebbe la corsia preferenziale adottata per permettergli di rispolverare l’amore con Serena Enardu. Avrà ragione?



