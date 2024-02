Alfonso Signorini spiazza su Simona Tagli: “Stava per diventare principessa”/ “Ha avuto una storia con…”

Alfonso Signorini su Simona Tagli al Grande Fratello 2024: “Stava per diventare principessa“

Nella Casa del Grande Fratello 2024 il clima è incandescente per via di un’accesa discussione, che vede protagonista Simona Tagli e diversi coinquilini. La neo-concorrente è finita nel mirino di diversi compagni, come Anita, Greta e Perla, che la accusano di essere entrata a gamba tesa nelle dinamiche della Casa, senza il rispetto e la giusta sensibilità nei confronti del quieto vivere quotidiano. Ma, proprio durante una litigata tra la showgirl e Perla, Alfonso Signorini è intervenuto per sdrammatizzare e regalare al pubblico una chicca di gossip proprio sulla Tagli.

“Simona stava per diventare principessa, bisogna portarle rispetto eh?“, commenta ironico il conduttore per stemperare le tensioni, e lasciando sbigottiti i concorrenti e una buona fetta di pubblico che (probabilmente) non ne era a conoscenza. Perla scoppia a ridere, ma Alfonso Signorini racconta nel dettaglio: “Simona ha avuto una storia importante, anche se breve ma molto intensa, con il Principe Alberto di Monaco. Vero Simona?“.

Simona Tagli e la relazione con Alberto di Monaco: “Quando non si diventa principesse…“

La rivelazione di Alfonso Signorini ha lasciato tutti spiazzati e viene confermata da Simona Tagli che, al Grande Fratello 2024, ammette ironica: “Sdrammatizziamo Alfonso, sdrammatizziamo. Diciamo che a Montecarlo, a Monaco, quando non si diventa principesse è sempre meglio essere grandi amici, vantare una grande amicizia“.

A seguire, prosegue la discussione generale con il resto della Casa, sino a quando non interviene Alfonso Signorini per chiudere la questione e regalare un’altra perla di gossip sul vissuto sentimentale della Tagli: “Mi suggeriscono gli autori che, a parte il Principe Alberto di Monaco, Simona Tagli è stata per anni e anni anche con Antonio Zequila, ma quello è un altro discorso“.

