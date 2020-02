Alfonso Signorini/ “Un figlio mi manca, contrario a utero in affitto ma…” (GF Vip 4)

A distanza di una settimana, Alfonso Signorini è pronto per riprendere le redini della diretta del Grande Fratello Vip 4. Oggi, lunedì 10 febbraio 2020, il reality ritornerà su Canale 5 con un nuovo appuntamento e il conduttore ha già rivelato alcune importanti verità nel salotto di Silvia Toffanin. Ospite di Verissimo, il direttore di Chi ha annunciato l’ingresso di Miriana Trevisan nella Casa. Si tratta dell’ex di Pago, che avrà modo di dire due parole anche a Serena Enardu. L’incontro con la padrona di casa è proseguito anche su toni più privati, andando a scandagliare la vita del giornalista. “Trovai il coraggio di dire ai miei la mia situazione”, ha detto riguardo alla propria omosessualità. “Mamma aveva capito. Ho trovato il coraggio di dirle la mia situazione, poi mi sono accorto che per loro non era per nulla un dispiacere”, ha sottolineato. La paura più grande per Signorini era infatti di dare un dolore ai genitori, per questo ha scelto di fare coming out solo dopo averci riflettuto per anni. Così ha trovato anche la forza di presentare ai genitori Paolo Galimberti, il suo compagno di allora. Il padre lo ha sempre accolto bene, “senza dargli tanta confidenza, mia mamma lo ha accolto come se fosse suo figlio”. E pensa che la madre avrebbe voluto vederlo fidanzato, un giorno padre. “Mi diceva ‘quando mi porti una bella ragazza?’. Poi ho trovato il coraggio di dirle della mia omosessualità”, confessa, “grazie all’amore che lei aveva per il mio compagno”.

ALFONSO SIGNORINI TRA MATRIMONIO E FIGLI

Alfonso Signorini ha sempre ribadito i suoi pensieri per quanto riguarda matrimonio e figli. Se da un lato non sente l’esigenza di un vincolo scritto per sentirsi parte di una famiglia, dall’altra non ha mai negato di aver sentito il forte desiderio di essere padre. Forse un po’ troppo tardi, quando era già più che adulto. “Mi sarebbe piaciuto avere un figlio, ho provato ad averlo in affidamento ma non ci sono più i termini anagrafici”, ha detto due giorni fa a Verissimo, “sono contrario però a uteri in affitto e altre scelte estreme”. Questo non vuol dire tuttavia che il direttore di Chi condanni chi preferisce invece adottare questo tipo di pratiche. “Sono cose molto personali”, aggiunge, “comunque un figlio mi manca”. Ripensando ai genitori, Signorini ha raccontato di quella volta in cui, durante una festa per i figli dei dipendenti della sua ditta, si era accorto che il figlio di un dirigente aveva ricevuto un regalo più grande del suo. “Pochi giorni dopo mio papà mi fece trovare lo stesso pacco con il biglietto ‘Al mio Alfi, che non è secondo a nessuno’. Il biglietto lo porto sempre con me”, ha detto. La perdita del padre ha provocato un grande dolore nel giornalista e forse oggi rimpiange di non essere stato più coraggioso, così da abbracciarlo e dirgli quanto gli volesse bene. “Alla mamma sì, perchè non volevo ripetere lo stesso sbaglio”, ha aggiunto, “me la sono sempre baciata, stretta. Ricordo quando l’ho lavata l’ultima volta, sembrava la mia bambina”. I ruoli quel giorno si sono capovolti: Signorini è diventato un po’ la madre della donna che lo aveva messo al mondo. “L’ultimo giorno mi ha detto ‘La mamma va via perchè sa che puoi farcela’. Sono contento perchè ho fatto in tempo a salutarla, ho sentito dentro di me che dovevo salutarla l’ultima volta”. Clicca qui per rivedere il video di Alfonso Signorini

© RIPRODUZIONE RISERVATA