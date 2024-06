ALFREDINO-UNA STORIA ITALIANA, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 12 GIUGNO, RAI 1/ Franca e Ferdinando distrutti

La seconda ed ultima puntata di Alfredino-Una storia italiana andrà in onda a partire dalle 21.35 circa su Rai1. Si tratta di una docu-fiction realizzata da Sky Cinema e trasmessa dalla rete ammiraglia della tv di Stato in occasione del 43° anniversario della tragedia. La serie è ispirata alla vera storia della morte di Alfredo Rampi, bambino di sei anni morto dopo essere rimasto intrappolato in un pozzo per 60 ora, e racconta in maniera dettagliata oltre all’incidente di Vermicino anche tutto ciò che si è mosso intorno, l’estrema e morbosa attenzione di giornali e tv che hanno seguito con dirette ininterrotte la vicenda ed gli errori nel salvataggio.

Com'è morto Alfredino Rampi: cosa non ha funzionato nei soccorsi/ Gravi errori e tentativi falliti

Per quanto riguarda, invece, la trama della seconda ed ultima puntata della miniserie, dalle anticipazioni si scopre come finisce Alfredino-Una storia italiana che dopo diverse ore intrappolato nel pozzo il piccolo Alfredino inizia a dare segni di stanchezza e nervosismo, i genitori Franca e Ferdinando, disperati per la gravità della situazione, non riescono a calmarlo in loro aiuto arriverà il Vigile del Fuoco Nando Broglio. I soccorsi proseguiranno ma ogni volta che si crede di raggiungere il bambino si scopre che è scivolato più in basso. La tragedia cambierà la vita non solo di tutti i protagonisti coinvolti ma dell’Italia intera. (Agg. di Liliana Morreale)

Franca Rampi, la madre di Alfredino ‘raccontata’ da Anna Foglietta/ “Come è semplice giudicare…”

Come finisce Alfredino-Una storia italiana: continuano i disperati tentativi di salvare Alfredo Rampi

Questo mercoledì 12 giugno va in onda la seconda puntata della mini fiction Alfredino – Una storia italiana. Un prodotto realizzato nel 2021 che racconta delle vicissitudini di un bambino di nome Alfredo Rampi che in un nefasto giorno d’estate del 1981 cadde all’interno di un pozzo artesiano. I soccorsi cercheranno di salvarlo in ogni modo con la presenza di varie forze dell’ordine mentre i genitori, impotenti, vivranno il tutto in maniera drammatica e angosciante.

Prima di scoprire le anticipazioni di Alfredino – Una storia italiana, per la seconda puntata in onda questa sera 12 giugno, ricordiamo ai telespettatori dove eravamo rimasti ieri sera con il primo appuntamento della docu-fiction. La famiglia Rampi vive ore drammatiche: il loro primogenito Alfredino, un bambino di 6 anni peraltro alle prese con una malformazione congenita cardiaca, sembra essere sparito nel nulla. La situazione capitola dal punto di vista emotivo quando i primi soccorsi scoprono la verità: il bambino è caduto in un pozzo particolarmente profondo ma la speranza è che si riesca, essendo ancora vivo, a tirarlo fuori da quell’incubo. I primi tentativi di soccorso si riveleranno vani e pian piano l’agitazione per la famiglia Rampi per le sorti del piccolo Alfredino diventa sempre più alta. Con il passare del tempo le condizioni di salute del piccolo si aggravano anche in ragione della malformazione congenita di cui soffre da tempo.

Anticipazioni Un passo dal cielo, puntata 13 giugno 2024 (replica)/ Vincenzo è geloso di Silvia e Tobias

E’ una corsa contro il tempo: le anticipazioni della seconda puntata de Alfredino – Una storia italiana

Arriviamo così alle anticipazioni sulla seconda puntata – in onda questa sera, 12 giugno su Rai Uno – di Alfredino – Una storia italiana. Abbiamo visto come nel primo appuntamento siano già state raccontate le prime ore di apprensione per tentare un miracoloso salvataggio del piccolo Alfredo Rampi. Nel corso della seconda puntata apparirà ancora più difficoltosa qualsiasi operazione di salvataggio e nel frattempo le condizioni del piccolo sembreranno diventare sempre più gravi.

La vicenda del piccolo Alfredino Rampi viene raccontata dalle più importanti emittenti televisive che arrivano sul posto e che quindi la pongono l’attenzione dell’opinione pubblica. La diretta viene seguita dalle più importanti cariche dello stato tra cui l’encomiabile presidente della Repubblica Sandro Pertini che immediatamente si reca nella provincia di Roma per valutare in prima persona ciò che sta avvenendo. Si va avanti ad oltranza per un periodo di ben tre giorni durante i quali vengono impiegate le migliori attrezzature a disposizione in quel tempo che purtroppo si renderanno vane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA