Alfredino – Una storia italiana/ Anticipazioni 11 giugno 2024, miniserie Rai1: la tragedia di Vermicino

Alfredino – Una storia italiana: anticipazioni della prima puntata

Rai1 manda in onda questa sera la prima puntata di Alfredino – Una storia italiana, che racconta e ricostruisce in forma dettagliata una delle più discusse vicende di cronaca: l’incidente di Vermicino, di cui ricorre in questi giorni l’anniversario. Co-prodotta da Sky Italia e Lotus Production, la miniserie è diretta da Marco Pontecorvo e vanta nel cast anche la presenza di Anna Foglietta, che interpreta Franca, la madre del bambino protagonista della storia; inoltre andrà in onda per due puntate, la prima questa sera e la seconda in programma domani, mercoledì 12 giugno.

L’incidente di Vermicino si è verificato nel mese di giugno del 1981 quando un bambino di 6 anni, di nome Alfredo Rampi ma detto Alfredino, cadde in un pozzo artesiano nella campagna intorno a Roma, in una frazione di Frascati. La macchina organizzativa dei soccorsi fu imponente e mastodontica ma non riuscì a trarre in salvo il bambino che, dopo tre lunghi giorni di tentativi di salvataggio, morì nel pozzo a una profondità di circa 60 metri. Fu inoltre un evento dall’elevata risonanza mediatica; non ebbe un grosso impatto solo sull’opinione pubblica e sulla stampa, ma addirittura la Rai attivò una lunga ed ininterrotta diretta televisiva che entrò nella storia del Paese.

Anticipazioni Alfredino – Una storia italiana: la tragedia di Vermicino

Come rivelano le anticipazioni di Alfredino – Una storia italiana, per la prima puntata in onda stasera, la storia parte nell’estate del 1981 con la famiglia Rampi che vive un’esistenza tranquilla nella provincia di Roma, in particolare a Vermicino, che fa parte del comune di Frascati. La famiglia è composta da mamma Franca e papà Ferdinando oltre a due bimbi, Alfredo di sei anni e Riccardo di due. Tutto sembra procedere nel migliore dei modi fino a che i genitori, dopo alcuni accurati controlli clinici, scoprono che Alfredino è purtroppo alle prese con una malformazione cardiaca congenita che richiederebbe un delicatissimo intervento di chirurgia. Si tratta di un intervento essenziale, in quanto questa malformazione potrebbe portare alla morte il piccolo in qualsiasi momento. I genitori l’hanno portato in precedenza in una delle più importanti cliniche degli Stati Uniti d’America e, dopo le pressioni del loro medico curante, decidono che al termine dell’estate faranno ritorno nel continente americano per programmare finalmente l’operazione.

Purtroppo, come proseguono le anticipazioni di Alfredino – Una storia italiana, il destino sembra avere in serbo per loro un’altra terribile prova. Una sera il papà rientra a casa ma non trova Alfredino; un fatto strano, poiché il bambino aveva l’abitudine di giocare per tutto il pomeriggio presso la casa dei nonni a poche centinaia di metri di distanza, per poi farsi trovare puntualmente dal proprio papà in casa. Preoccupati, i genitori iniziano a cercare il figlio con l’aiuto di alcuni vicini di casa; le cose sembrano abbastanza complicate, fino a quando la mamma disperata decide di rivolgersi anche alla polizia. Alcuni agenti hanno una brillante intuizione, ossia quella di andare a controllare un pozzo artesiano che si trova nelle vicinanze. Dal pozzo si riesce a sentire una flebile voce da parte del bambino, caduto in una profondità importante, ed è per questo che gli agenti di polizia si rivolgono immediatamente ai vigili del fuoco affinché l’intervento di salvataggio possa avvenire nel più breve tempo possibile.

Come rivelano le anticipazioni di Alfredino – Una storia italiana, la situazione si fa sempre più preoccupante perché il pozzo è estremamente stretto ed è quasi impossibile riuscire ad intervenire, ancor più quando viene commesso l’imperdonabile errore di far cadere una tavoletta che andrà ad ostruire ulteriormente il passaggio. La situazione si fa sempre più preoccupante, con i soccorritori che iniziano a programmare svariati interventi per quella che sarà una vera e propria lotta contro il tempo.

Alfredino – Una storia italiana, dove vedere la prima puntata in tv e in streaming

La prima puntata di Alfredino – Una storia italiana va in onda questa sera, martedì 11 giugno 2024, in prima serata su Rai1 a partire dalle ore 21.30 circa; oltre alla visione sul piccolo schermo, è disponibile anche la visione in streaming sulla piattaforma di Raiplay.

