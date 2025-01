Alfredo Belli Paci è stato il marito di Liliana Segre. Entrambi durante la loro gioventù furono deportati dai nazisti, e hanno vissuto esperienze terribili. La senatrice era stata condotta ad Awschwitz e nel corso del tempo ha fatto in modo che la sua vita e quella di tante altre persone non fosse mai dimenticata. Insieme al marito ha avuto poi tre figli, e ognuno di loro ha intrapreso carriere diverse: Luciano e Federica lavorano nel settore tessile, mentre Alberto è diventato un avvocato.

Alberto, Luciano e Federica Belli Paci, chi sono i figli id Liliana Segre?/ "Gli insulti non fermano mamma"

Il marito Alfredo Belli Paci, invece, era un militare che poi ha studiato Giurisprudenza ed è diventato un avvocato. Morto nel 2007, ha sempre vissuto insieme alla moglie e ai figli, dichiarando loro un grande amore. La famiglia Belli Paci-Segre ha sempre lottato per portare avanti la testimonianza sulla Shoah, soprattutto memore di quello che i genitori hanno vissuto nel passato. Nato nelle Marche, Alfredo Belli Paci aveva studiato all’Accademia Militare per poi essere arruolato come soldato nella Seconda Guerra mondiale.

TRA GIUBILEO, MEMORIA E IRAN/ Quegli auguri degli ebrei italiani al Papa (e a Mattarella)

Alfredo Belli Paci, il primo incontro con Liliana Segre in spiaggia: “Ci siamo ricononosciuti grazie al numero…”

Quando Alfredo Belli Paci aveva solo 23 anni, fu fatto prigioniero ad Atene, l’8 settembre. Al Corriere della Sera aveva raccontato la terribile vicenda, spiegando che lui era stato rinchiuso nel primo lager il 23 settembre per poi “visitarne altri sette”. In totale, Alfredo Belli Paci ha vissuto 19 mesi di prigionia, con pochissimo viso, con il freddo e con l’obbligo di lavorare tutto il giorno. “Dopo qualche giorno, per la nostra inabitudine al lavoro manuale e per lo stato di denutrizione in cui versavamo“, aveva spiegato al giornale, “ci riducemmo in condizioni fisiche di estremo esaurimento“.

GEOPOLITICA E RELIGIONI/ Il "nuovo impero israeliano" e la diaspora ebraica

Rifiutandosi di aderire alla Repubblica di Salò ma dichiarandosi facente parte della Repubblica Sociale Italiana, il marito di Liliana Segre fu fatto prigioniero, per poi essere liberato il 17 aprile del 1945 e riprendere gli studi in Giurisprudenza. Nel 1948, Liliana Segre e Alfredo Belli Paci si conoscono nella città di Pesaro e da quel momento la loro vita cambia per sempre. I due si sono incontrati in spiaggia, e hanno riconosciuto il numero che entrambi avevano marchiato addosso sulla pelle. Il loro amore è continuato ininterrottamente fino al 2007 quando dopo una malattia, l’avvocato Alfredo Belli Paci è scomparso.