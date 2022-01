Alfredo e Vincenzo Ferrara, fidanzato ed ex Tina Cipollari/ “Sfortunata in amore”

Chi sono Alfredo e Vincenzo Ferrara ?

L’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari è uno dei personaggi più amati del piccolo schermo. Ironica e divertente, Tina è amatissima dal pubblico italiano e non solo! Nata, televisamente parlando, proprio grazie al dating show di Maria De Filippi, Tina è stata più volte protagonista del gossip per le sue storie d’amore e relazioni. In primis quella con l’hairstylist Kikò Nalli conosciuto proprio mentre lei era opinionista e lui corteggiatore di una tronista. Tra i due è scattato un grande amore che li ha spinti a sposarsi. Dal loro matrimonio sono nati anche tre splendidi figli: Mattias, Gianluca e Francesco. Purtroppo il loro matrimonio è finito, ma i due sono in ottimi rapporti come ha precisato proprio l’ex concorrente del Grande Fratello: “non è vero che amo la mia ex moglie, assolutamente no. Io non la amo, ma ci stimiamo reciprocamente. Oltre a ciò, non c’è nulla e non ci sarà mai nulla. Quando una storia finisce, sta bene così”.

Dopo il matrimonio con Kikko Nalli, la Cipollari si è legata a Vincenzo Ferrara il gestore di un ristorante di Firenze molto conosciuto ed apprezzato: L’Osteria del Porcellino. Una lunga storia d’amore che faceva presagire il meglio al punto che l’opinionista stava seriamente pensando al matrimonio. L’amore purtroppo è finito e anche in malo modo.

La storia d’amore tra Tina Cipollari e l’ex compagno Vincenzo Ferrara è finita davvero male. A raccontare qualche dettaglio in più è stata proprio l’opinionista di Uomini e Donne che rivelato: “i miei figli avevano già conosciuto quel signore di Firenze che non voglio neppure nominare perché è finita male. Sono stata un po’ sfortunata in amore, perché le mie storie fino ad ora non sono durate”.

Dopo la delusione di Vincenzo Ferrara, la Cipollari è tornata a sorridere grazie ad Alfredo. Un misterioso uomo di cui al momento non è dato sapere nulla. Una storia che Tina vuole viversi lontano dal clamore mediatico e dal mondo del gossip. I due si sarebbero incontrati durante l’estate 2021 grazie ad alcuni amici in comune.

