Pamela Petrarolo domina la scena al Grande Fratello 2024 e il suo percorso nel reality è ancora tutto da scrivere. Non mancano le curiosità che si riferiscono alla sua carriera ma c’è anche chi ama scandagliare la vita privata dei volti noti e, a tal proposito, qualcuno si sarà certamente chiesto chi sono le figlie di Pamela Petrarolo. Dal rapporto con l’ex marito Gianluca Pea ha dato alla luce Alice e Angelica; di recente ha però vissuto nuovamente lo splendido viaggio della maternità dando alla luce la terza delle sue figlie, Futura, con l’attuale compagno Giovanni Benevento.

La vita pone spesso delle sfide, degli ostacoli; difficoltà che non sono mancate anche nel percorso esistenziale di Pamela Petrarolo che ha però sempre potuto fare affidamento sugli affetti. In particolare le figlie: Alice, Angelica e Futura. Loro sono senza dubbio il baricentro affettivo della concorrente del Grande Fratello 2024 che in diverse occasioni ha avuto modo di celebrare proprio il valore aggiunto dell’amore nella sua vita.

“Ho superato le sofferenze grazie alle persone a me care…”, scriveva così sui social Pamela Petrarolo a corredo di una tenera foto con la terza delle sue figlie, Futura, e l’attuale compagno Giovanni Benevento. Parole che dunque rappresentano quanto la famiglia sia un punto cardine dell’ex volto di ‘Non è la Rai’ e come si sia spesa negli anni per dare un un presente e un futuro felice alle sue figlie, Alice, Angelica e Futura.

Un momento difficile per Pamela Petrarolo è stato far fronte alla malattia della seconda delle sue figlie, Angelica. Come riporta Fanpage, la concorrente del Grande Fratello 2024 aveva raccontato: “E’ nata con una malformazione congenita alla testa ma nessuno se ne era accorto; poi, il sesto senso di madre mi ha fatto capire che c’era qualcosa che non andava… Da lì a poco è stata operata d’urgenza; i medici mi hanno detto che è stato un miracolo perchè se non me ne fossi accorta avrebbe rischiato di morire nel sonno”.

