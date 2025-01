Questa sera è pronta a varcare nuovamente la soglia del Grande Fratello 2024, lei che è stata tra le prime a superare la porta rossa per l’edizione in corso. Stiamo parlando di Pamela Petrarolo che per alcuni giorni ha dovuto lasciare la Casa più spiata d’Italia per questioni personali. Il suo percorso ha attirato particolare attenzione, complice anche la sua partecipazione diretta alle dinamiche del reality. Un aspetto ha destato la curiosità degli appassionati, ovvero la sua vita sentimentale. Chi è Giovanni Benevento, compagno di Pamela Petrarolo? Questo è uno degli interrogativi per coloro che amano informarsi su vicende di gossip e cronaca rosa. Per l’appunto, la concorrente ha spesso raccontato della sua splendida liaison sia prima che durante l’esperienza attuale al Grande Fratello 2024.

E’ stata Pamela Petrarolo in più occasioni a raccontare la bellezza dell’amore con il compagno Giovanni Benevento. Un rapporto in un certo senso salvifico e che racconta e rivendica con orgoglio: “Qui c’è tutta la mia realizzazione e senza questo nient’altro per me avrebbe senso. Sono stata e sono una donna molto fortunata; ho sofferto e sono rinata”. Scriveva così sui social la concorrente del Grande Fratello 2024 a corredo di una foto che la ritraeva al fianco del compagno Giovanni Benevento e sua figlia. “Sono passata attraverso grandi sofferenze e le ho superate con l’amore delle persone a me care… Ecco, fatevene una ragione, io sto molto bene”.

Pamela Petrarolo, le parole al Grande Fratello 2024 per il compagno Giovanni Benevento

Anche nella casa del Grande Fratello 2024 Pamela Petrarolo ha avuto modo di celebrare la sua storia d’amore con il compagno Giovanni Benevento. Attimi toccanti dove ha sottolineato anche le difficoltà iniziali derivanti dal matrimonio finito male in precedenza. “Venivo da una relazione sofferta con il mio ex marito, avevo paura; quando finisce un matrimonio un po’ smetti di credere nell’amore… Lui è stato bravo ad aspettarmi, all’inizio ci siamo lasciati e ripresi, litigavamo tanto. Poi abbiamo capito quanto amore c’era tra noi, lui mi ha salvata”.