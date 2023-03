ALICE BARISCIANI: CHI É LA NON SCELTA DI FEDERICO NICOTERA, UOMINI E DONNE/ “Meriti…”

Alice Barisciani non è la scelta di Federico Nicotera

Alice Barisciani non è la scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne. Bellissima, di nero vestita, Alice capisce immediatamente di non essere la scelta di Federico che, dopo aver ripercorso tutte le tappe della loro conoscenza, le augura il meglio per poi aggiungere “non posso essere razionale nella scelta, ti meriti un uomo che ti ami totalmente”, ammette il tronista. “Va bene”, dice Alice non trattenendo le lacrime.

La corteggiatrice, poi, ringrazia tutte le persone che l’hanno fatta sentire a casa e, amareggiata per come si è concluso il suo percorso a Uomini e Donne, non nasconde il rammarico di aver dato troppo per poi non ricevere ciò che sperava di ricevere. La reazione composta ed educata di Alice conquista comunque tutti i presenti in studio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Chi è Alice Barisciani, chi è la non scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne

Alice Barisciani è sicuramente una delle protagoniste indiscusse del trono di Federico Nicotera. Bellissima, mora, con un carattere deciso, ma anche molto emotivo, Alice ha conquistato sin dalle prime esterne l’attenzione del tronista, ma anche la fiducia di Gianni Sperti e Tina Cipollari che non hanno mai avuto dubbi sul suo interesse nei confronti di Federico. Per Federico, infatti, Alice non ha avuto dubbi sul mettere a rischio il proprio lavoro. Per partecipare a Uomini e Donne, infatti, ha perso il lavoro di store manager ricevendo, però, un’offerta professionale da Maria De Filippi che le ha aperto le porte della sua redazione.

A Uomini e Donne, Alice si è messa totalmente in gioco non nascondendo i propri sentimenti e dichiarandosi a Federico nel momento in cui ha capito di essersi innamorata. Con il tronista non sono mancati i momenti difficili, ma soprattutto i momenti belli ed emozionanti. Nonostante tutto, però, la scelta di Federico che le ha preferito Carola, le ha inferto una forte delusione.

Alice Barisciani: arriva il trono di Uomini e Donne?

Durante le ultime esterne fatte con Federico Nicotera, anche alla luce del ritrovato feeling tra il tronista e Carola, Alice non ha avuto dubbi su chi sarebbe stata la scelta. Più volte, infatti, ha dichiarato di essere sicura che non sarebbe stata la scelta di Federico decidendo, però, di portare comunque a termine il proprio percorso. L’atteggiamento sempre educato e composto di Alici hanno conquistato tutti a Uomini e Donne e non è escluso che, per lei, in futuro, possa arrivare il trono.

Subito dopo la scelta di Federico, infatti, diversi utenti, sotto i vari post di Uomini e Donne, hanno chiesto che ad Alice venga data la possibilità di trovare il grande amore. Dopo averle offerto un lavoro, la De Filippi le offrirà anche il trono?











