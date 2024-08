Come abbiamo appreso ieri, Alice Campello e Alvaro Morata si sono lasciati. Entrambi hanno annunciato sui social la decisione della separazione, spiegando di aver sofferto molto per arrivare a questa difficile scelta. Dopo sette anni di matrimonio e quattro figli, i due hanno spiegato di voler dividere le loro strade per via dei troppi litigi che hanno “consumato” l’amore. Nelle ultime ore, però, i giornali spagnoli hanno diffuso l’ipotesi di un presunto tradimento di Morata, anche se chiaramente è ancora tutto da verificare.

Le voci online parlano infatti di una presunta relazione del calciatore con un’altra donna che non è Alice Campello. La frequentazione durerebbe da qualche anno, e a breve sui giornali spagnoli dovrebbero uscire le prove con le foto esplicite condivise da lui con questa ragazza. Fino a poche settimane fa il loro amore sembrava essere saldo come al solito: vacanze, baci sui social e gite fuori porta insieme alla famiglia.

Alice Campello dopo la separazione: “Non ci sono state terze persone, ma…”

La decisione della separazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno, e ha decisamente sconvolto i fan che seguono la coppia ormai da moltissimi anni. Subito, alcuni dei seguaci hanno parlato di tradimento, cosa che ha fatto davvero infuriare Alice Campello, la quale ha invitato i fan a non permettersi di parlare in questo modo del marito, che l’ha sempre rispettata e messa come priorità assoluta. Secondo il gossip spagnolo, però, sembra che mercoledì prossimo verranno diffuse in anteprima le famose foto “esplicite” di cui si parla, e che coinvolgerebbero Alvaro Morata con la sua presunta amante.

A dare la notizia è stato Esidiario.com che scrive in modo piuttosto sicuro di aver scoperto che la coppia era a conoscenza ormai da tempo di una relazione extraconiugale di lui. Esidiario.com parla di scatti che non lascerebbero alcun dubbio sul tradimento, e spiega di fare attenzione a mercoledì prossimo, giorno in cui verranno diffuse le fotografie. Intanto, Alice Campello, figlia del proprietario di Campello Motors, ha insistito più volte per smentire questa ipotesi, chiedendo anche ai seguaci di rispettare la loro privacy in questo momento difficile. L’influencer ha anche spiegato che la separazione non è dovuta a terze persone ma ai continui litigi che si sono protratti nel tempo, andando così a spegnere l’amore nella coppia.