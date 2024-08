Alvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati per un tradimento del calciatore? Spunta la segnalazione

È una notizia che ha spiazzato tutti quella della rottura tra Alice Campello e Alvaro Morata. La coppia, apparsa unita e innamoratissima fino a pochi giorni fa, ha annunciato improvvisamente la fine della propria relazione. Ed è proprio in virtù di questi mancati segnali di crisi che molti hanno iniziato a credere che a mettere la parola fine alla loro storia d’amore sia stato un evento improvviso e inaspettato: la scoperta di un tradimento.

Figli Alvaro Morata e Alice Campello: chi sono Leonardo, Alessandro, Edoardo e Bella/ Foto famiglia felice

Un’ipotesi, d’altronde, che nelle ultime ore si è fatta strada anche attraverso la segnalazione fatta dall’esperto di gossip Alessandro Rosica: “Lui avrebbe da qualche anno un’altra donna. – ha scritto l’Investigatore social – Io sono incredulo ragazzi, ma è tutto vero. A nulla è servito provare a smentire la mia notizia di crisi, è finita. Che delusione. Alvaro ha una storia con un’altra donna, una ragazza non famosa. […] La stessa fonte mi dice che entro fine anno uscirà allo scoperto con la nuova fidanzata. Non può nascondersi per sempre.”

Perché si sono lasciati Alvaro Morata e Alice Campello?/ La conferma di lei: “È una decisione dolorosa ma…”

Alice Campello replica al gossip e smentisce il tradimento

Un’indiscrezione alla quale Alice Campello ha deciso di replicare con parole dure, che smentiscono totalmente l’ipotesi di crisi. Con un nuovo messaggio, l’ormai ex moglie di Alvaro Morata ha fatto sapere: “Grazie per tutti i messaggi e a tutte le persone che capiscono la situazione e non giudicano. Ho letto troppe cose brutte e si tende sempre a pensare che sia colpa dell’uomo. – così ha precisato – Ci tengo a ripetere, ancora una volta in più, che Alvaro è la persona più incredibile che abbia mai conosciuto e che non c’è mai stata una mancanza di rispetto né da parte sua e né da parte mia. Ci tengo alla sua immagine perché so quello che ha fatto per me e com’è stato con me durante 8 anni e non esiste migliore persona.”

Alice Campello e Alvaro Morata si sono lasciati?/ Gli indizi social e la risposta di lei

La Campello ha quindi concluso il suo post, chiedendo rispetto: “Per piacere, non bisogna credere a tutto quello che si legge. C’è tanta gente cattiva che non aspetta altro che pensare male. I nostri problemi di coppia sono nostri, ciò non toglie l’amore incondizionato che continua ad esserci da parte di entrambi e che saremo sempre una famiglia.”