Alle Olimpiadi di Parigi 2024 c’è grande impazienza per veder gareggiare la grandissima Alice D’Amato, ginnasta definita come la migliore italiana di sempre, rubando il posto a Vanessa Ferrari dopo le Olimpiadi di Londra nel 2012. La sorella gemella Asia D’Amato non ha però potuto partecipare ai Giochi di Parigi per via di un brutto infortunio che l’ha costretta a rinunciare al sogno dell’oro. A tal proposito, però, non sono mancate le dediche reciproche delle due gemelle ginnaste, entrambe appartenenti alle Fiamme Gialle. “Se vince una, è come se vincesse anche l’altra.” Ha detto Alice D’Amato, confessando che è proprio questo lo spirito che le ha sempre tenute unite e che ha permesso loro di arrivare a risultati così sorprendenti.

Anche Asia, che si è infortunata a maggio durante gli europei di Rimini, ha dichiarato che chi gareggia va a prendere l’oro anche per la sorella, una dedica incredibilmente dolce di chi sa cosa vuol dire collaborare in un contesto sportivo. Le due hanno anche confessato al sito Ginnasticando.it di non guardare mai le gare dell’altra per via dell’emozione troppo forte, anche se Asia non si è pers.a la performance di Alice D’Amato in queste Olimpiadi di Parigi 2024 (Guarda qui la finale di oggi 5 agosto 2024).

Alice D’Amato e la gemella Asia: “Ha dovuto parlare con uno psicologo…”

Sempre a Ginnasticando.it, la confessione di mamma Elena, che racconta del difficile periodo che Asia D’Amato sta passando. La giovane atleta, infatti, si è infortunata per ben tre volte in un anno e mezzo, trauma che l’ha portata anche a chiedere aiuto ad uno psicologo dopo un blocco nato sul palco: aveva sempre paura di infortunarsi ad ogni gara. Alice D’Amato, poi, ha sofferto molto il distacco della sorella alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma spera di rivederle insieme nel 2028 a Los Angeles. Ma veniamo ai dettagli più privati, Alice D’Amato è fidanzata? Forse viene naturale chiederselo grazie alla sua bravura e alla sua bellezza, eppure sui social e sul web tutto tace.

Nessuno sembra aver conquistato il cuore della talentuosa ginnasta. Del resto è ancora giovanissima! Nata nel 2003, ha solo 21 anni e una vita davanti. Oltretutto si sta concentrando per collezionare più successi possibile negli anni più propizi per la sua carriera. L’atleta genovese, quindi, pare proprio essere single e dedicarsi prevalentemente alle amicizie, oltre che alle numerosissime performance insieme alla sorella e gemella Asia.