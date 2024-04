Alice Ferrazza, calciatrice colpita da un uomo con un pugno/ Video, “Mi ha ferita moralmente”

Alice Ferrazza, giocatrice che milita nel Trastevere Calcio, squadra di cui è capitana e che gioca in Serie C, è stata vittima di una vergognosa aggressione in occasione del recente match contro la Vis Mediterranea. Un uomo, molto probabilmente tifoso della stessa Vis, ha colpito con un pugno la povera calciatrice, facendo stramazzare al suolo il difensore. La ragazza ha già presentato denuncia, ha fatto sapere Roma Today, ed ora valuterà assieme ai suoi legali come procedere eventualmente. La partita si è disputata a Montoro, in provincia di Avellino, presso lo stadio Sandro Pertini, un incontro terminato in perfetta parità, 1 a 1: il caos è avvenuto nel finale di gara.

DIRETTA MADRID OPEN 2024/ Trevisan Stephens (3-6 5-5) video streaming tv: reazione Martina! (24 aprile)

Si è infatti venuto a creare un parapiglia fra le calciatrici e in quell’occasione un uomo è entrato sul rettangolo di gioco, colpendo con un montante, un pugno sotto al mento, la giocatrice Alice Ferrazza, tutto documentato dalle immagini dei video girati in occasione dei tafferugli, e filmato che ha fatto il giro del web e che trovate anche qui sotto. Si vede un uomo con una giacca sportiva che si avvicina alla calciatrice e la colpisce facendola cadere. “Ancora non ho le parole per l’accaduto di ieri. Voglio ringraziare tutti per il sostegno. Certe cose non dovrebbero mai accadere”, ha commentato la stessa sui propri canali social.

Formazioni Atalanta Fiorentina/ Quote: tornano molti big! (Coppa Italia, oggi 24 aprile 2024)

ALICE FERRAZZA, CALCIATRICE COLPITA DA UN UOMO: LE NOTE DELLE DUE SOCIETA’

Il Trastevere ha invece scritto: “Ci sono momenti in cui il commento tecnico e sportivo diventa superfluo. Alla fine di questa partita, un tesserato della squadra ospite ha commesso un gesto inaccettabile. Mentre cercava di placare una rissa tra giocatrici, è invece intervenuto colpendo il nostro capitano Alice Ferrazza con un pugno in faccia. Ancora più deludente è stata la reazione della società ospite, che ha cercato di negare la conoscenza di quest’individuo. La Vis Mediterranea vincerà anche il campionato, ma questo non cancellerà un episodio così grave e per cui speriamo vengano presi provvedimenti pesanti verso la società e “l’uomo”, se così può essere definito. Ringraziamo le società e le persone che ci stanno facendo sentire la loro presenza e il loro sostegno”.

Demba Seck e il caso di revenge porn archiviato/ La vittima Veronica: “Pm mi scoraggiò da andare a processo”

Così la Vis Mediterranea, che non definisce l’aggressore un proprio tesserato: “Durante le fasi concitate una calciatrice del Trastevere è stata colpita al volto da un uomo entrato in campo a fine gara. La condanna di questo grave gesto è totale. Saranno assunti tutti i provvedimenti del caso contro la persona non appena sarà identificata ufficialmente. Si esprime grande vicinanza alla calciatrice e alla società del Trastevere”.

ALICE FERRAZZA, CALCIATRICE COLPITA DA UN UOMO: LE PAROLE DI ALESSANDRO ONORATO

Infine le parole di Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, sport, turismo e moda, che ha voluto chiamare di persona Alice Ferrazza, per sincerarsi delle sue condizioni di salute, esprimendo poi la solidarietà di tutto il Campidoglio per quanto subito. “Alice mi ha raccontato la vicenda da cui spero si riprenda fisicamente e psicologicamente al più presto”.

“Come amministrazione – ha proseguito – le siamo vicini e anzi ci auguriamo, cosa che le ho già detto al telefono, di averla al più presto in Campidoglio. Dobbiamo ragionare insieme a lei su come trasformare questa bruttissima storia, che poco ha a che vedere con lo sport, in un monito contro la violenza e contro la violenza che gira intorno al mondo del calcio. Non è accettabile che lo sport, in un modo o nell’altro, venga danneggiato dal comportamento di pochi”, parole riportate da Aska News.

ALICE FERRAZZA, L’INTERVISTA A STORIE ITALIANE: “ECCO COSA E’ SUCCESSO”

Alice Ferrazza è stata intervistata stamane anche da Storie Italiane e nell’occasione ha spiegato: “Alla fine di una partita abbastanza tranquilla, c’è stato un litigio fra noi ragazze partendo dalle panchine, cose che succedono anche se non dovrebbero ma comunque è finita lì. Successivamente sono entrate in campo delle persone che invece di calmare le acque hanno aumentato la tensione. Inizialmente l’uomo che mi ha aggredita ha fatto dei gesti sessisti, poi sputava ed ha deciso di colpirmi. E’ stata poi indicata questa persona dall’arbitro all’uscita e poi sono arrivati i carabinieri e hanno refertato”.

“Non mi era mai successa una cosa del genere – ha proseguito Alice Ferrazza – è la prima volta che mi capita e sono molto colpita moralmente, il colpo è stato forte, non me l’aspettavo, ho riportato un piccolo problema alla mandibola e sono caduta. Prima di colpirmi si era allontanato poi è tornato e mi ha colpito. Io ho fatto una denuncia verso ignoti inizialmente, poi ho denunciato lo stesso uomo. E’ un gesto che ti colpisce molto, ti segna, neanche mio padre mi aveva mai colpito”. A colpirlo un uomo di 70 anni “Ma non tesserato della Vis Mediterranea, era un uomo di campo e questo fa tristezza, uomini che si trovano nel mondo del calcio e non rispecchiano i valori”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA